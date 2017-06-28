محافظ طبرجل يفتتح مهرجان “عيد وفلها 4”

افتتح محافظ طبرجل فيصل الشامي مهرجان عيد وفلها4″ والذي تنظمة بلدية طبرجل بالجوف ومجلسها البلدي بالمركز الحضاري .

وقص شريح الافتتاح الذي تلاه العرضة السعودية ثم تجول بأجنحة الأسر المنتجة واستمع الى شرح مفصلا من رئيس لجنةالتنمية الاجتماعية عبدالله اديلم كما تجول بالاجنحة المشاركة بالمهرجان جناح شباب الجوف والمستشفى والبلدية وجمعية الثقافة والفنون .

وتوجه بعدها الى الحفل الخطابي والذي قدمة فهد مسلم العطينان وكلمة للمشرف العام على المهرجان المهندس سميحان الشمري والذي “رحب فيها الحضور ونقل التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولأمير منطقة الجوف بمناسبة العيد مثمن جهود الزملاء واللجان العامله بالمهرجان والاهداف التي تسعى لها البلدية من خلال اقامة المهرجانات والمشاركات المجتمعية ” ثم كلمة الاهالي قدمها نيابة عنهم الدكتور مدالله الصالح رئيس المجلس البلدي ” بداها بالتهاني ورحب بالحضور وقدم التهاني لنائب امير منطقة الجوف على الثقة الملكية وقال ان ماتقوم به بلدية طبرجل من مهرجانات هو لتحقيق الرفاهية للمواطنين ”

ثم بداء عرض اوبريت” عروس الوطن والجوف والعيد” من كلمات الشاعر نايل الميس واداء المنشد بدر الضبعان .

ثم مشهد درامي عن المحافظة على الممتكلات العامة من اخراج عواد السهو .

حضر الحفل جريد الجريد رئيس مركز الحديثة ورئيس المجلس و بعض الأعضاء وعضو المجلس المحلي خلف منوخ و مدير شرطة طبرجل العميد لافي المزودي واعلاميين من المنطقة والاف الزوار .

