 مقتل عنصر من الحرس الثوري في تدريبات بالرصاص الحي في مطار بطهران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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مقتل عنصر من الحرس الثوري في تدريبات بالرصاص الحي في مطار بطهران

مقتل عنصر من الحرس الثوري في تدريبات بالرصاص الحي في مطار بطهران
المناطق - إيران

أعلنت وكالة “مهر” اليوم الثلاثاء مقتل أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني أثناء تدريبات أجريت بالرصاص الحي على مواجهة الإرهاب في مطار مهر آباد في طهران السبت الماضي.

وكان الحرس الثوري أجرى تدريبات في مطار مهر آباد المخصص للرحلات الداخلية بالرصاص الحي، من دون إندار مسبق أو إعلام المسافرين في المطار.

وذكرت مواقع غير رسمية أن القتيل لعب دور مسلح إرهابي حاول اقتحام إحدى صالات المطار، لكنه قتل جراء مواجهة الحرس له بالرصاص.

ونشرت تلك المواقع صورة مهدي يزدي أحد عناصر الحرس الثوري، موضحة أنه أصيب في رأسه ودخل في غيبوبة قبل أن يتوفى أمس الإثنين.

وشكك ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدريبات في المطار مفترضين، أن المطار ربما تعرض فعلا لهجوم إرهابي حقيقي؛ كما شككوا بنجاح التدريبات التي تسببت برعب المسافرين ومقتل أحد عناصر الحرس.

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