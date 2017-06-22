شرطة الرياض تطيح بالعراقي الذي قتل مواطن ومقيم داخل إحدى المدارس الأهلية

أوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه بتاريخ 5/9/1438هـ تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن إطلاق نار داخل إحدى المدارس الأهلية شمال العاصمة الرياض نتج عنه وفاة شخصين في الحال و إصابة ثالث ،

جرى الانتقال الفوري من قبل المختصين لمعاينة مسرح البلاغ و مباشرة إجراءات الضبط الجنائي حيث عثر على شخصين متوفيين في الموقع (سعودي في العقد الرابع من العمر و فلسطيني في العقد الخامس من العمر) جراء تعرضهما لإطلاق النار ثالث مصاب بطلق ناري ( مصري في العقد الرابع من العمر ) تم إسعافه على الفور.

جرى التعميم عن الجاني وفق الاوصاف التي أدلى بها الشهود ، و بتوفيق من الله و بعد جهود ميدانية متواصلة تم ضبطه من قبل ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ( عراقي الجنسية / في العقد الرابع من العمر ) رغم محاولته التنكر و تغيير ملامحه كما ضبط بحوزته سلاح الجريمة و 23 طلقة، وقد أكدت نتائج الفحوصات الحيوية الصادرة عن مختبرات الأدلة الجنائية هويته وكذلك تطابق السلاح المضبوط مع سلاح الجريمة.. وبمواجهته وسماع أقواله أقر بما نسب إليه، و تم التحفظ على المتهم وإيقافه بمركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الإختصاص .

