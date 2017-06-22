هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تعايد المواطنين والمقيمين بهدية عيد الفطر

ضمن مشاركته الفاعلة في برامج احتفالات عيد الفطر المبارك قام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بتوزيع هدية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، على المواطنين والمقيمين وذلك بتوجيه ومتابعة من مدير عام الفرع الشيخ د. تركي بن عبدالله الشليل، حيث تم توزيع هدايا العيد على منسوبي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة والمرضى المنومين في بعض المستشفيات، وعلى مرتادي مواقع الاحتفالات بمدينة الرياض.

الجدير بالذكر أن فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض قد أقام عدداً من مشاريع المسؤولية الاجتماعية فيما سبق ويأتي من ضمنها برنامج زيارة المرضى بالمستشفيات، وزيارة طلاب المدارس والجامعات، ضمن برامج توعوية وتوجيهية تحظى برعاية واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.