ضبط مستودع في الدمام خزن “السجائر” للتهرب من الضريبة الانتقائية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء أنها ضبطت بالتعاون مع هيئة الزكاة والدخل مستودعا في الدمام تستغله عمالة مخالفة لتخزين عبوات السجائر للتهرب من الضريبة الانتقائية.
وأوضحت أنها ضبطت 4283 عبوة داخل المستودع، مشيرة إلى أنها سلمت العمالة المخالفة للجهات الأمنية وصادرت جميع الكميات واستدعت صاحب المستودع لإكمال الإجراءات النظامية.
يُذكر أن السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية هي (التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100% من سعر بيع التجزئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة).
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