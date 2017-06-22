 ضبط مستودع في الدمام خزن “السجائر” للتهرب من الضريبة الانتقائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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ضبط مستودع في الدمام خزن “السجائر” للتهرب من الضريبة الانتقائية

ضبط مستودع في الدمام خزن “السجائر” للتهرب من الضريبة الانتقائية
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء أنها ضبطت ‏بالتعاون مع هيئة الزكاة والدخل مستودعا في الدمام تستغله عمالة مخالفة لتخزين عبوات السجائر للتهرب من الضريبة الانتقائية.

وأوضحت أنها ضبطت 4283 عبوة داخل المستودع، ‏مشيرة إلى أنها سلمت العمالة المخالفة للجهات الأمنية وصادرت جميع الكميات واستدعت صاحب المستودع لإكمال الإجراءات النظامية.

يُذكر أن السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية هي (التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100% من سعر بيع التجزئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة).

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