نائب أمير الجوف استقبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بسكاكا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، بمقر إقامته بمدينة سكاكا فضيلة رئيس المحكمة العامة بمدينة سكاكا الشيخ نايف بن زايد

الزايد .

وقدم الشيخ الزايد التهنئة لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بالثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير منطقة الجوف داعياً الله أن يوفقه ليكون خير معيناً بعد الله لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ” حفظه الله “.

وأعرب سموه عن شكره للشيخ الزايد، دايعاً الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر والجميع، لخدمة المنطقة وأهلها .