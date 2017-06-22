 على أنغام السمسمية يواصل مهرجان أملج فعاليات ثاني العيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القحطاني للمزايدين على المملكة: قطر هي من أفسدت الصلح بين حماس و فتح الذي تم في مكة 2007 وفاة وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس في باريس وسط حضور كبير.. قبيلة الوعلة من قريش تقيم حفل معايدتها السنوي على أنغام السمسمية يواصل مهرجان أملج فعاليات ثاني العيد نائب أمير الجوف استقبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بسكاكا ضبط مستودع في الدمام خزن “السجائر” للتهرب من الضريبة الانتقائية هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تعايد المواطنين والمقيمين بهدية عيد الفطر شرطة الرياض تطيح بالعراقي الذي قتل مواطن ومقيم داخل إحدى المدارس الأهلية مقتل عنصر من الحرس الثوري في تدريبات بالرصاص الحي في مطار بطهران ستة قتلى فلسطينيين بحادث مروع مع حافلة مصفحة للمستوطنين شاهد.. أغماء وسقوط مراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة “فيسبوك” ينقل مباريات دوري أبطال أوروبا في أمريكا

على أنغام السمسمية يواصل مهرجان أملج فعاليات ثاني العيد

على أنغام السمسمية يواصل مهرجان أملج فعاليات ثاني العيد
المناطق - أملج - فايز السميري
واصل مهرجان عيد الفطر المبارك بمحافظة املج فعاليات اليوم الثاني الذي شهد إقبال كبير من زوار المهرجان فيما استمرت البرامج الثقافية والترفيهية والمسابقات على المسرح المفتوح بحديقة ومشاركة الأطفال ، حيث قامت لجنة فرعية من لجنة التنمية السياحية برئاسة رجل الأعمال اللواء مهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني بتفقد البسطات الشعبية بتوجيه من محافظ املج زياد البازعي حيث خصصت البسطات للشباب السعودي لاستثمارها وتمكينهم من العمل بها وعددها 30 بسطة وبدوهم ابدوا سعادتهم من إتاحة هذه الفرصة التي وصفوها بالمربحة لهم بينما استطاع كثير من زوار المهرجان من فئة الشباب ان يقضوا أوقاتهم في ممارسة الألعاب الالكترونية وطاولات الألعاب الرياضية.
الى جانب ذلك أدى الفنان الشعبي عدد من الأغاني الشعبية على آلة السمسمية وقامت الجالية الباكستانية أيضا بأداء لون فني خاص بها كما شهد المهرجان العديد من المباردات من اهالي املج وعدوا بها الحضور في حفل الختام ثالث ايام العيد حيث قدم جائز سحب للجمهور على دراجة ناريه 4 عجلات موديل 2017 واستعد رجل الاعمال بأقامة مأدبة عشاء للحضور باسم أهالي املج ، كما تم تكريم احد الأطفال الذين أتموا حفظ القرآن الكريم من قبل رجل الأعمال اللواء عبدالعزيز الجهني وتقديم مبلغ مادي مجزي له كمكافأة وتذكرة طيران الى جدة للذهاب الى مكة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>