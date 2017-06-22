على أنغام السمسمية يواصل مهرجان أملج فعاليات ثاني العيد

واصل مهرجان عيد الفطر المبارك بمحافظة املج فعاليات اليوم الثاني الذي شهد إقبال كبير من زوار المهرجان فيما استمرت البرامج الثقافية والترفيهية والمسابقات على المسرح المفتوح بحديقة ومشاركة الأطفال ، حيث قامت لجنة فرعية من لجنة التنمية السياحية برئاسة رجل الأعمال اللواء مهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني بتفقد البسطات الشعبية بتوجيه من محافظ املج زياد البازعي حيث خصصت البسطات للشباب السعودي لاستثمارها وتمكينهم من العمل بها وعددها 30 بسطة وبدوهم ابدوا سعادتهم من إتاحة هذه الفرصة التي وصفوها بالمربحة لهم بينما استطاع كثير من زوار المهرجان من فئة الشباب ان يقضوا أوقاتهم في ممارسة الألعاب الالكترونية وطاولات الألعاب الرياضية.



الى جانب ذلك أدى الفنان الشعبي عدد من الأغاني الشعبية على آلة السمسمية وقامت الجالية الباكستانية أيضا بأداء لون فني خاص بها كما شهد المهرجان العديد من المباردات من اهالي املج وعدوا بها الحضور في حفل الختام ثالث ايام العيد حيث قدم جائز سحب للجمهور على دراجة ناريه 4 عجلات موديل 2017 واستعد رجل الاعمال بأقامة مأدبة عشاء للحضور باسم أهالي املج ، كما تم تكريم احد الأطفال الذين أتموا حفظ القرآن الكريم من قبل رجل الأعمال اللواء عبدالعزيز الجهني وتقديم مبلغ مادي مجزي له كمكافأة وتذكرة طيران الى جدة للذهاب الى مكة.