وسط حضور كبير.. قبيلة الوعلة من قريش تقيم حفل معايدتها السنوي

أقيم حفل المعايدة السنوي لقبيلة الوعلة من قريش وذلك احتفال بعيد الفطر السعيد بقرية القرشيات شمال محافظة الطائف وسط حضور كبير من شيوخ القبيلة وأعيانها حيث بدئت فعاليات الحفل بعد صلاة المغرب مباشرة وذلك بتوافد الضيوف إلى مقر الاحتفال وكان في استقبالهم اللجنة المنظمة للحفل وأعيان القبيلة يتقدمهم الشيخ طلق بن مطلق بن زياد القرشي والشيخ مسحل بن طلق القرشي وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم،ثم كلمة الشيخ مسحل بن طلق القرشي ألقاها نيابة عنه الأستاذ محمد طلق القرشي وقد هنأ فيها مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالعيد السعيد وجميع أفراد الشعب السعودي والأمة الإسلامية وكانت كلمة توجيهية حث فيها أبناء القبيلة على وجوب التمسك بالمنهج القويم وعدم الأستماع للأفكار الهدامة داعيا الجميع للدعاء لجنودنا البواسل بالنصر والتمكين وأن يديم على هذا الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان في ضل القيادة الحكيمة لحكومتنا الشريفةوقدم خالص شكرهم وتقديرهم لمن شاركهم فرحتهم بالعيد ثم مجموعة من القصائد المنبرية لمجموعة من شعراء القبيلة تحث في مجملها على وحدة الصف والوقوف خلف القيادة الرشيدة .وأخيرا كلمة للعميد التقاعد طلال خراص القرشي رئيس اللجنة المنظمة للحفل شكر فيها الجميع على جهودهم وتلاحمهم منوها بوجوب الوقوف خلف قيادتنا الرشيدة .

وقد تخلل فقرات الحفل تكريم لرجال من أبناء القبيلة تخرجوا حديثا من كلية الطب ومن الكليات العسكرية المختلفة من قبل الشيخ مسحل طلق القرشي وايضا تكريم لرجال خدموا القرية وكانت لهم بصمة واضحة وملموسة في توفير الكثير من المتطلبات ورفعوا هامة القبيلة عاليا . بعد ذلك استمع الحضور لأوبريت غنائي أضاف نوعا من البهجة على الاحتفال وقد تفاعل معه الجميع بأداء العرضة.

واستكملت فقرات الاحتفال بتكريم عدد من الشخصيات البارزة ثم توجه الحضور لتناول مأدبة العشاء التي أعدت لهذه المناسبة .

بعد ذلك استكملت فقرات الاحتفال بالألوان الشعبية كان منها فن المجرور والرديةو المحاورة التي شارك فيها العديد من الشعراء .

وكان للحفل تميزه ورونقه وجماله وحسن تنظيمه لأنه بالمجمل يدعو إلى الترابط والتلاحم بين أفراد القبيلة