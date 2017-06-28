مدني سكاكا يسيطر على حريق في مستودع يحوي مواد بلاستيكية واسفنجية

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي انه تبلغنا عند الساعة (١٣:٤٥) من يوم الثلاثاء الموافق ٣-١٠-١٤٣٨هـ عن حادث حريق بأحد المستودعات بمنطقة المستودعات وعلى الفور انتقلت الفرق اللازمة للحادث وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن حريق بمستودع مساحته ١٥٠٠م٢ يحوي مواد بلاستيكية واسفنجية وامتد الحريق لمستودع مجاور له بمساحة ١٥٠٠م٢ يحوي إطارات سيارات داخل منطقة المستودعات وتمت السيطرة عليه وإخماده ولم ينتج عن الحادث اي إصابات او وفيات لله الحمد.

وقد شارك في الحادث إلى جانب فرق الدفاع المدني مديرية المياه والدوريات الأمنية والهلال الأحمر وطوارىء الكهرباء.

