أسعار النفط تصعد 2 % بسبب ضعف الدولار

صعدت أسعار النفط حوالي 2 بالمئةاليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوع بدعم من تراجع الدولار ومشتريات لتغطية مراكز مدينة وتوقعات بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة قد تنخفض لثالث أسبوع على التوالي.

وهذه هي الجلسة الرابعة على التوالي من المكاسب للنفط الذي حصل أيضا على بعض الدعم بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز الأمريكية للنفط الصخري إن السعودية من المرجح أن تتحرك لدعم أسعار الخام من أجل تعزيز ماليتها العامة.

ومع اقتراب نهاية الربع الثاني من العام قال سماسرة إن مستثمرين عمدوا إلى الشراء لتغطية مراكز مدينة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 82 سنتا أو ما يعادل 1.79 بالمئة لتبلغ عند التسوية 46.65 دولار للبرميل.