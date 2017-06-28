فعاليات متنوعة خلال احتفالات العيد بمكة المكرمة

حفلت مواقع احتفالات العيد بالعاصمة المقدسة مساء أمس بالعديد من البرامج والفعاليات المميزة التي استقطبت آلاف العائلات للمشاركة ومتابعة الفعاليات التي بدأت عقب صلاة العشاء وامتدت إلى ما بعد منتصف الليل.

وأوضح مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعية المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي ، أن الأمانة نفذت عددا من البرامج المميزة التي تم إعدادها لتتلاءم مع حجم المناسبة وتلبي كافة الاحتياجات ، مشيرا إلى أن الاحتفالات أقيمت في مواقع متعددة بمكة المكرمة لتغطي كافة الأحياء والمناطق السكنية .

وأكد سمرقندي أن الأمانة وفرت كافة الخدمات والتسهيلات لزوار فعاليات العيد بجميع المواقع، بالإضافة إلى نشر عدد من الفرق الميدانية لتنظيم دخول وخروج الزوار لمواقع الفعاليات وفرق للنظافة بخلاف تركيب عدد من الشاشات وتجهيز المسارح بأحدث التقنيات السمعية والضوئية للمشاهدين في جميع أرجاء ساحات مواقع الاحتفالات.

وقد حازت الفعاليات على إعجاب زوار الحفل من الأطفال والكبار الذين تفاعلوا مع الفقرات المنوعة خاصة الأوبريت الفني الوطني الذي أعدته الأمانة خصيصا لهذه المناسبة وهو بعنوان (أنا السعودي) ، إضافة إلى العديد من الفقرات التي تضمنت الألعاب الشعبية والعروض الفلكلورية والتراثية وألعاب الخفة والمسابقات والمسرحيات ، والتي جسدت مظاهر احتفالات العيد وحظيت بإعجاب الحضور.

وستتواصل فعاليات العيد مساء اليوم الثلاثاء من خلال باقة من العروض والفقرات المنوعة وفي عدد من المواقع بمكة المكرمة تشمل ساحة مواقف السيارات بالزايدي وساحة مواقف السيارات بالشرائع وساحة بطحاء قريش بجوار الممشى .

