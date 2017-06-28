أسد يهاجم مواطن في استراحة ببريدة

أصيب مواطن نتيجة تعرضه لهجوم أسد عليه في إحدى الاستراحات في حي الروابي ببريدة، وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم محمد الجعيثن، بأنه ورد بلاغ لعمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم يفيد بهجوم حيوان مفترس على شخص في أحد الاستراحات في حي الروابي ببريدة، مشيراً لمباشرة الموقع من قِبل فرقة إسعافية وفرقة من التدخل السريع (المدك) وجهات أخرى ذات العلاقة موضحاً بتقديم الخدمة الإسعافية للمصاب الذي تعرض لهجوم من أسد وكانت حالته متوسطة الخطورة تم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج اللازم.

ونبه الجعيثن إلى أهمية أخذ الحذر والحيطة والاحتراز عند اقتناء مثل هذه الحيوانات المفترسة تجنباً لخطرها.