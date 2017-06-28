 لقاء كويتي أمريكي لبحث الأزمة الخليجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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لقاء كويتي أمريكي لبحث الأزمة الخليجية

لقاء كويتي أمريكي لبحث الأزمة الخليجية
المناطق - وكالات

التقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وبحث معه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء اللقاء على هامش الزيارة التي بدأها الشيخ محمد العبدالله إلى واشنطن في وقت سابق الثلاثاء، وتم خلاله مناقشة آخر التطورات في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال وزير الخارجية الأميركي بعد اللقاء:  “إننا نأمل بأن تواصل كل الأطراف الحوار بنية طيبة”. وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكانت متحدثة باسم الخارجية الأميركية قد أشادت في وقت سابق بالوساطة التي تقوم بها الكويت في الأزمة الخليجية.

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