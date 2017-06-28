“صحة حائل” توضح حقيقة وضع جبيرة بالخطأ على قدم مصاب في حادث مروري

ردت صحة حائل أمس (الثلاثاء) على الانتقادات التي وجهت لمستشفى الملك خالد بمدينة حائل، على خلفية اتهامات تمثلت بارتكاب أحد الأطباء لخطأ طبي في علاج قدم شاب أصيب مساء أول أمس في حادثة مرورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة حائل عارف غازي الشمري أن المريض أحضر لقسم الطوارئ، إثر تعرضه لحادث سير وبإصابات بالغة ومتعددة، وتم التعامل مع الحالة وفقاً للإجراءات الطبية المتعارف عليها.

وأضاف أنه عند حضور المريض تبين من خلال الفحوصات السريرية وجود إصابة بالكاحل الأيمن، ومن خلال الأشعة الأساسية تبين وجود كسر بالكاحل الأيمن، وبعد دخوله العناية المركزة واستقرار الحالة نسبيا تم عمل (أشعة مقطعية) تبين وجود كسر غير متبدل بالكاحل الأيسر مع كسر متعدد بالحوض.

وأشار إلى أنه نظراً لأن الحالة العامة للمريض لا تسمح لعمل أي تدخل جراحي من الناحية العظمية، فتم وضع جبيرة على الجانب الأيمن المكسور وهو ما ظهر من خلال الصورة المتداولة.

وكان ناشطون قد تداولوا صورة للمصاب، وهو يتلقى العلاج داخل المستشفى، زاعمين أنه تم وضع الجبيرة على قدمه اليمنى بالخطأ بدلاً من اليسرى المصابة، وهو ما نفته صحة حائل.