 “صحة حائل” توضح حقيقة وضع جبيرة بالخطأ على قدم مصاب في حادث مروري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“صحة حائل” توضح حقيقة وضع جبيرة بالخطأ على قدم مصاب في حادث مروري الرئيس الفنزويلي: مروحية ألقت قنبلتين على مقر المحكمة العليا هجوم إلكتروني كاسح يثير الرعب حول العالم لقاء كويتي أمريكي لبحث الأزمة الخليجية أسد يهاجم مواطن في استراحة ببريدة فعاليات متنوعة خلال احتفالات العيد بمكة المكرمة أسعار النفط تصعد 2 % بسبب ضعف الدولار مدني سكاكا يسيطر على حريق في مستودع يحوي مواد بلاستيكية واسفنجية محافظ طبرجل يفتتح مهرجان “عيد وفلها 4” استخدامك الخاطئ سبب انتفاخ بطارية الهاتف أو اللابتوب.. نصائح هامة لتتفادى الخطر القحطاني للمزايدين على المملكة: قطر هي من أفسدت الصلح بين حماس و فتح الذي تم في مكة 2007 وفاة وزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس في باريس

“صحة حائل” توضح حقيقة وضع جبيرة بالخطأ على قدم مصاب في حادث مروري

“صحة حائل” توضح حقيقة وضع جبيرة بالخطأ على قدم مصاب في حادث مروري
المناطق - حائل

ردت صحة حائل أمس (الثلاثاء) على الانتقادات التي وجهت لمستشفى الملك خالد بمدينة حائل، على خلفية اتهامات تمثلت بارتكاب أحد الأطباء لخطأ طبي في علاج قدم شاب أصيب مساء أول أمس في حادثة مرورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة حائل عارف غازي الشمري أن المريض أحضر لقسم الطوارئ، إثر تعرضه لحادث سير وبإصابات بالغة ومتعددة، وتم التعامل مع الحالة وفقاً للإجراءات الطبية المتعارف عليها.

وأضاف أنه عند حضور المريض تبين من خلال الفحوصات السريرية وجود إصابة بالكاحل الأيمن، ومن خلال الأشعة الأساسية تبين وجود كسر بالكاحل الأيمن، وبعد دخوله العناية المركزة واستقرار الحالة نسبيا تم عمل (أشعة مقطعية) تبين وجود كسر غير متبدل بالكاحل الأيسر مع كسر متعدد بالحوض.

وأشار إلى أنه نظراً لأن الحالة العامة للمريض لا تسمح لعمل أي تدخل جراحي من الناحية العظمية، فتم وضع جبيرة على الجانب الأيمن المكسور وهو ما ظهر من خلال الصورة المتداولة.

وكان ناشطون قد تداولوا صورة للمصاب، وهو يتلقى العلاج داخل المستشفى، زاعمين أنه تم وضع الجبيرة على قدمه اليمنى بالخطأ بدلاً من اليسرى المصابة، وهو ما نفته صحة حائل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>