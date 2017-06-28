 محافظ طبرجل يزور جناح”الثقافة والفنون”ويدشن الموقع الألكتروني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ طبرجل يزور جناح”الثقافة والفنون”ويدشن الموقع الألكتروني

محافظ طبرجل يزور جناح”الثقافة والفنون”ويدشن الموقع الألكتروني
المناطق - محمد الحسن

ضمن فعاليات مهرجان عيد وفلها4 ، زار محافظ طبرجل الاستاذ فيصل الشامي وعدد من المسئولين والمواطنين جناح جمعية الثقافة والفنون بطبرجل والذي يشارك للمرة الأولى منذ تأسيسه بطبرجل .

وكان باستقبالهم رئيس لجنة الثقافة والفنون بطبرجل الفنان مبارك الخصي .

واطلع الشامي على الصور الاحترافية لعدد من مصوري طبرجل وهم : عبدالعزيز الظلام و شويطر الغزيل وسلطان كاتب وعامر نافل واحمد الحويان وماجد السيف.

وقد تجاوزت  الصور المشاركة بالمعرض 50 صورة فوتوغرافيه بتنسيق  من مشرف التصوير الضوئي الاستاذ عبد العزيز الظلام  .

من جهته  دشن الشامي خلال جولته الموقع الالكتروني للجنة والذي قام بتأسيسه نائب رئيس جمعية الثقافة و الفنون بطبرجل المخرج احمد الحويان كدعم للتواصل من خلاله مع المصورين وأصحاب المواهب والتسجيل بالخدمات الالكترونية .

وفِي الختام  ثمن المشاركين بالجناح دعم رئيس بلدية طبرجل المهندس سميحان الشمري ، كما شكروا  لجان  المهرجان و على رأسهم الرئيس التنفيذي للمهرجان سلمان الدعيجاء على تذليل كافة المعوقات .

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