محافظ طبرجل يزور جناح”الثقافة والفنون”ويدشن الموقع الألكتروني

ضمن فعاليات مهرجان عيد وفلها4 ، زار محافظ طبرجل الاستاذ فيصل الشامي وعدد من المسئولين والمواطنين جناح جمعية الثقافة والفنون بطبرجل والذي يشارك للمرة الأولى منذ تأسيسه بطبرجل .

وكان باستقبالهم رئيس لجنة الثقافة والفنون بطبرجل الفنان مبارك الخصي .

واطلع الشامي على الصور الاحترافية لعدد من مصوري طبرجل وهم : عبدالعزيز الظلام و شويطر الغزيل وسلطان كاتب وعامر نافل واحمد الحويان وماجد السيف.

وقد تجاوزت الصور المشاركة بالمعرض 50 صورة فوتوغرافيه بتنسيق من مشرف التصوير الضوئي الاستاذ عبد العزيز الظلام .

من جهته دشن الشامي خلال جولته الموقع الالكتروني للجنة والذي قام بتأسيسه نائب رئيس جمعية الثقافة و الفنون بطبرجل المخرج احمد الحويان كدعم للتواصل من خلاله مع المصورين وأصحاب المواهب والتسجيل بالخدمات الالكترونية .

وفِي الختام ثمن المشاركين بالجناح دعم رئيس بلدية طبرجل المهندس سميحان الشمري ، كما شكروا لجان المهرجان و على رأسهم الرئيس التنفيذي للمهرجان سلمان الدعيجاء على تذليل كافة المعوقات .