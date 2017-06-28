محافظ طبرجل يزور جناح”الثقافة والفنون”ويدشن الموقع الألكتروني

ضمن فعاليات مهرجان عيد وفلها4 ، زار محافظ طبرجل الاستاذ فيصل الشامي وعدد من المسئولين والمواطنين جناح جمعية الثقافة والفنون بطبرجل والذي يشارك للمرة الأولى منذ تأسيسه بطبرجل .
وكان باستقبالهم رئيس لجنة الثقافة والفنون بطبرجل الفنان مبارك الخصي .
واطلع الشامي على الصور الاحترافية لعدد من مصوري طبرجل وهم : عبدالعزيز الظلام و شويطر الغزيل وسلطان كاتب وعامر نافل واحمد الحويان وماجد السيف.
وقد تجاوزت الصور المشاركة بالمعرض 50 صورة فوتوغرافيه بتنسيق من مشرف التصوير الضوئي الاستاذ عبد العزيز الظلام .
من جهته دشن الشامي خلال جولته الموقع الالكتروني للجنة والذي قام بتأسيسه نائب رئيس جمعية الثقافة و الفنون بطبرجل المخرج احمد الحويان كدعم للتواصل من خلاله مع المصورين وأصحاب المواهب والتسجيل بالخدمات الالكترونية .
وفِي الختام ثمن المشاركين بالجناح دعم رئيس بلدية طبرجل المهندس سميحان الشمري ، كما شكروا لجان المهرجان و على رأسهم الرئيس التنفيذي للمهرجان سلمان الدعيجاء على تذليل كافة المعوقات .
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