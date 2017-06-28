أمير الحدود الشمالية يوجه بإقامة فعاليات ترفيهية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ابتداء من يوم غدٍ الخميس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بإقامة عدد من الفعاليات الترفيهية والفلكلورات الشعبية في المنطقة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وتنطلق الاحتفالات التي تأتي بدعم من سموه يوم غدٍ الخميس، في مقر الاحتفالات وتشتمل على عروض مسرحية وإنشادية وترفيهية ومسابقات للأطفال، ورصدت جوائز تشجيعية للحضور طوال أيام المهرجان الثلاثة .