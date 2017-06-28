 أمير الحدود الشمالية يوجه بإقامة فعاليات ترفيهية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ابتداء من يوم غدٍ الخميس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير الحدود الشمالية يوجه بإقامة فعاليات ترفيهية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ابتداء من يوم غدٍ الخميس

أمير الحدود الشمالية يوجه بإقامة فعاليات ترفيهية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ابتداء من يوم غدٍ الخميس
المناطق - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بإقامة عدد من الفعاليات الترفيهية والفلكلورات الشعبية في المنطقة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك .
وتنطلق الاحتفالات التي تأتي بدعم من سموه يوم غدٍ الخميس، في مقر الاحتفالات وتشتمل على عروض مسرحية وإنشادية وترفيهية ومسابقات للأطفال، ورصدت جوائز تشجيعية للحضور طوال أيام المهرجان الثلاثة .

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