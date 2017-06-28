 الكوليرا تودي بحياة 60 شخصاً في جنوب السودان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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الكوليرا تودي بحياة 60 شخصاً في جنوب السودان

الكوليرا تودي بحياة 60 شخصاً في جنوب السودان
المناطق - واس

أعلنت سلطات ولاية “كبويتا” جنوب شرق جنوب السودان عن وفاة 60 شخصًا جراء إصابتهم بالكوليرا منذ بداية انتشار الوباء.

وقال حاكم الولاية لويس لوبونق لوجوري، إن “60 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم جراء إصابتهم بالوباء”، بالولاية منذ انتشار المرض فيها الشهر الماضي، وأضاف المسؤول حسب ذات المصدر، أن “أكثر من ألفين آخرين خضعوا للعلاج من المرض (تماثلوا للشفاء)، منذ بداية انتشاره.

ولفت إلى أنه “لم يتم حتى الآن تحديد العدد الإجمالي للمصابين بالوباء (حاليًا) في الولاية، نظرًا لبعد بعض المناطق عن عاصمة الولاية، أي عن مدينة كبويتا”، مسجلاً أن وباء “الكوليرا بدأ بالظهور في الولاية منذ شهر مايو الماضي ولا يزال منتشرًا حتى الآن”. وبحسب تقرير صدر الشهر الماضي عن منظمة الصحة العالمية، سجل جنوب السودان نحو 3 آلاف و 500 إصابة بمرض الكوليرا في 6ست ولايات، توفي منها 157.

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