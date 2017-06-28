حالة طوارئ لمواجهة الكوليرا في اليمن

أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، رفع حالة الطوارئ بالقطاع الصحي في محافظات أبين و عدن و لحج و الضالع و شبوة، وتفعيل الترصد لوباء الكوليرا والإبلاغ السريع عنه لاحتوائه.

ووجه بن دغر قيادات السلطة المحلية في هذه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لمراقبة الحالة في المستشفيات والمراكز الصحية للسيطرة على الحالات.

وجاء قرار الحكومة اليمنية رغم إعلان منظمة الصحة العالمية أن المرض بات يبدي مؤشرات تباطؤ نسبي مع انخفاض نسبة الوفيات إلى النصف، إلا أن المنظمة أكدت أن الانحسار لا يعني نهاية خطر الكوليرا الذي حصد أرواح 1400 شخص على الأقل خلال شهرين إضافة إلى حوالي 219 ألف حالة مشتبه بها.