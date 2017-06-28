 وزير خارجية البحرين لقطر: “السب والشتم لا يأتي إلا من الغريب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير خارجية البحرين لقطر: “السب والشتم لا يأتي إلا من الغريب”

وزير خارجية البحرين لقطر: “السب والشتم لا يأتي إلا من الغريب”
المناطق - الرياض

 قال وزير الخارجية البحريني إن السب والشتم لا يأتي من القريب بل من الغريب، في إشارة إلى الأزمة الخليجية التي تشهدها بلاده، إلى جانب المملكة والإمارات من جهة، وقطر من جهة أخرى.

جاء ذلك في تغريدة للوزير خالد بن أحمد آل خليفة أمس، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، كتب فيها، “السب والشتم لا يأتي مِن مَن تربطنا به وشائج القربى، بل يأتي من الغريب الذي يعتاش على التفرقة والكذب والافتراء”.

وكان وزير خارجية البحرين قد اعتبر، في سلسلة من التغريدات السابقة، أن أساس الخلاف مع قطر هو سياسي وأمني، ولم يكن عسكريا قط، مشيرا إلى أن إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة(يبدو في إشارة إلى الوجود العسكري التركي في الدوحة) هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر.

كما ذكر الوزير خالد آل خليفة في لقاء صحفي سابق مطلع الشهر الحالي أن جميع الخيارات واردة الآن في التعامل مع قطر، مشيرا إلى أن الدوحة لم تعط أي فرصة لنجاح وساطة أمير الكويت، وهي تتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.

وشدد الوزير في اللقاء على أنه إذا لم يتغير الوضع فإن “الطريق مفتوح أمامنا للدفاع عن مصالحنا بأي طريقة حالية أو مستقبلية”.

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