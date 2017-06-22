إصابة العشرات في نيويورك إثر خروج قطار أنفاق عن سكته

أصيب 36 شخصًا بجروح طفيفة الثلاثاء، لدى خروج عربتي قطار أنفاق عن سكتهما قبيل وصولهما إلى محطة في حي هارلم بنيويورك، كما أعلنت فرق الإطفاء.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء، إن الحادث الذي وقع قرابة منتصف النهار على الخط “ايه” أدى إلى احتجاز مئات الأشخاص لأكثر من ساعة في أنفاق المترو بين المحطتين رقمي 135 و125.

وأضاف أن الحادث استدعى نقل 36 شخصًا إلى مستشفيات الحي، “جميعهم إصاباتهم طفيفة”.

وأوضح المتحدث أن الأمر استلزم ما بين الساعة والساعة والنصف حتى تمكن الجميع من الصعود إلى السطح. ولم يتضح في الحال سبب الحادث الذي أدى إلى ارتباك حركة المترو لساعات عديدة.

وأكدت شركة “ام تي ايه” المشغلة لوسائل النقل المشترك في نيويورك أن هناك “تحقيقًا جاريًا” لكشف ملابسات الحادث.