 سفير الإمارات لدى روسيا: عقوبات سياسية واقتصادية جديدة تنتظر قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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سفير الإمارات لدى روسيا: عقوبات سياسية واقتصادية جديدة تنتظر قطر

سفير الإمارات لدى روسيا: عقوبات سياسية واقتصادية جديدة تنتظر قطر
المناطق - رويترز

حذرت دول الخليج من فرض عقوبات جديدة، ومزيد من الضغوط الاقتصادية على قطر إذا لم يستجب نظام الدوحة للمطالب العربية ويوقف دعمه للإرهاب، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، الأربعاء.
وجاء التحذير من قبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو عمر غباش، الذي قال إنه “يمكن للدول العربية أن تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم، أو مع الدوحة”.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ودول أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ، بسبب تمويل الأخيرة للجماعات الإرهابية.

وأوضح غباش في حديثه لـ”الغارديان” في لندن أن “طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي – عقوبة محتملة- لكنها ليست العقوبة الوحيدة المتاحة”.

وأضاف أن “موقف دول الخليج لا يتعارض مع كونها أعضاء في مجلس التعاون، لأنها منظمة مشتركة للدفاع والأمن، وهناك بعض الجزاءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها والتي يجري النظر فيها الآن”.

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