وكيل إمارة الباحة: يرعى احتفال أهالي محافظة القرى بعيد الفطر المبارك ويُدشن فعاليات صيف المحافظة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، رعى وكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري حفل أهالي محافظة القرى بمناسبة عيد الفطر وتدشين فعاليات صيف القرى 38، وذلك في الساحة الشعبية بالمحاف ظة.

وتجول الدكتور الشمري في جناح الأسر المنتجة و شاهد محتوياتها التي تعرض أصنافاً منوعة من الم أكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى محافظ القرى خالد العبيلان كلمة رفع فيها التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء، مرحباً بوكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري لحضوره حفل عيد أهالي المحافظة وتدشين فعاليات صيف القرى 38 ،

بعدها ألقى شيخ قبيلة قريش بالاطاولة فهد بن جابر الحسين رحب فيها بوكيل الامارة والحضور

ثم ألقيت قصيداتان شعريتان بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور ، فيما شاهد وكيل الإمارة والحض ور مشهداً تمثيلياً بعنوان ” عيد الجماعة ” يحكي فرحة العيد بين الماضي والحاضر .

بعد ذلك شاهد الدكتور الشمري والحضور أوبريتًا بعنوان “القرى رحبتّ في كلّ زوارها” ، مكون من اربع لوحات شعبية من كلمات الشاعر احمد الدرمحي ، واداء المنشد ناصر القرشي، وبمشاركة فرقة الفنون الشعبيه بالقرى .

عقب ذلك أضاءت الألعاب النارية سماء الحفل ، ثم أقيمت العرضة الجنوبية التي شارك فيها وكيل إمارة منطقة الباحة والحضور و الشعراء وهم احمد الدرمحي وعلي البيضاني ورياض الخزمري وصالح الحريري.

وفِي ختام الحفل تسلم وكيل إمار ة منطقة الباحة هدية تذكارية به ذه المناسبة مقدمة من محافظ القرى خالد العبيلان،

وكانت فعاليات صيف محافظة القرى قد انطلقت بقافلة مكونة من عدد من الخيول الحاملة لراية التوحيد علم المملكة العربية السعودية بمشاركة رابطة الخيول بمنطقة الباحة وعدد من الدراجين من فرقة صقور الباحة للدراجات النارية ، وعدد من السيارات والتي تزينت بشعارات وألوان مختلفة تحمل فعاليات صيف القرى، وبدأت مسيرة القافلة من وسط محافظة القرى وصولاً حتى مقر الساحة الشعبية المكان المُعد للإحتفال.

