“اجتماع دبي” يدشن التحضيرات لحفلات ليالي أبها الغنائية

باشرت اللجنة الإشرافية على حفلات ليالي أبها الغنائية المقرر إقامتها على مسرح المفتاحة الشهير اعتبارًا من ٧ يوليو حتى ١٧ من الشهر نفسه ضمن مهرجان أبها يجمعنا ١٤٣٨ الذي يأتي مواكبًا لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، مهامها أمس، وعقدت أول اجتماعاتها في مدينة دبي ؛بغرض التجهيزات الأولية للحفلات.

وحضر الاجتماع من جانب مجلس التنمية السياحية نائب الأمين العام للمجلس مشبب القحطاني والمشرف التنظيمي على الحفلات وائل عامر ورئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان محمد شامي، ومن جانب روتانا نائب الرئيس التنفيذي فراس الخشماوي وعدد من القيادات التنفيذية.

وتمحور الاجتماع على بحث الترتيبات لتجهيزات مسرح المفتاحة الذي سيحتضن الحفلات، إضافة إلى المواعيد الزمنية لوصول الفنانين وحجوازتهم وأماكن سكنهم، وغيرها من الأمور التنظيمية.

ومن المتوقع أن يبدأ وصول الفرق المختصة من شركة روتانا لمسرح المفتاحة لمعاينته وتحديد الاحتياجات كافة، للبدء فيها مبكرا.

يذكر أن مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير أعلن عن التعاقد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تتولى بموجبه الأخيرة تنظيم حفلات ليالي أبها الغنائية، بمشاركة ٩ من كبار الفنانين السعوديين والخليجيين، لما تملكه من خبرة عريضة في تنظيم الحفلات وإقامة الأمسيات الغنائية بشكل احترافي على مستوى العالم العربي.

وتتضمن حفلات ليالي أبها الغنائية، أربع حفلات، يصدح بها ٩ فنانين، هم: محمد عبده، عبدلله الرويشد، عبادي الجوهر، رابح صقر، خالد عبدالرحمن، علي عبدالكريم، جابر الكاسر، إبراهيم حكمي، رامي عبدالله، حيث سيفتتح فنان العرب محمد عبده يوم ٧ يوليو أولى هذه الحفلات، ثم تتوالى بقية الأمسيات من خلال الحفل الثاني : مع صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر والفنانين رامي عبدالله وإبراهيم حكمي بتاريخ ١١ يوليو، ثم الحفل الثالث: مع سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد وأخطبوط العود عبادي الجوهر بتاريخ ١٤ يوليو، أما الحفل الرابع والأخير لهذا الشهر : مع الفنانين خالد عبدالرحمن وعلي عبدالكريم وجابر الكاسر بتاريخ ١٧ يوليو.