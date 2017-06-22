الصين تطلق “وحشا بحريا” يحمل سفنا وغواصات ويزن 10 آلاف طن

أطلقت البحرية الصينية -التي تتزايد قوتها بشكل مطرد- مدمرتها محلية الصنع الأكثر تقدما، في وقت تتزايد فيه المنافسة بينها وبين قوى بحرية أخرى مثل الولايات المتحدة واليابان والهند.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن المدمرة “تايب 055″، التي يبلغ وزنها 10 آلاف طن، أنزلت الماء في حوض “جيانغنان” بمدينة شنغهاي، صباح الأربعاء، وفق “أسوشيتد برس”.

وأضافت أن السفينة مجهزة بأحدث أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وبها بعض السفن والغواصات. ويعتقد أن الصين تخطط لتشييد أربع سفن من هذا الطراز.

والسفينة “تايب 055” هي أكبر من مدمرات صينية حديثة أخرى، مثل تايب 052، وهو ما يشكل تطورا في الصناعات الدفاعية الصينية.

وبعد أن كانت تعتمد على التكنولوجيا الأجنبية بشكل كبير، أطلقت الصين في أبريل الماضي أول حاملة طائرات محلية الصنع بالكامل استنادا إلى نموذج أوكراني.