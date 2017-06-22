 إطلاق سراح 832 سجيناً بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

برلماني بريطاني: الآن يجب تجريد قطر من تنظيم المونديال آثار الجوف تجذب الزوار بإجازة عيد الفطر التعليم توضح الخطوات اللازمة للتسجيل بنظام التأمين الصحي النواب الأمريكي يوافق على اتفاق الدفاع المشترك للناتو مثقفو الأحساء يجددون البيعة لولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بلدية النعيرية: استمرار فعاليات احتفالات العيد في يومها الثاني بتنوع الفقرات الترفيهية مصر تقدم لمجلس الأمن أدلة حول دعم قطر للإرهاب في ليبيا إطلاق سراح 832 سجيناً بالرياض الصين تطلق “وحشا بحريا” يحمل سفنا وغواصات ويزن 10 آلاف طن زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شمال باكستان العثور على جثث 25 مهاجراً على الساحل الليبي اليورو إلى أعلى مستوى في عام

إطلاق سراح 832 سجيناً بالرياض

إطلاق سراح 832 سجيناً بالرياض
المناطق - الرياض

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن السجناء الذين ينطبق بحقهم الأمر الملكي الكريم لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٣٨هـ، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبإشراف مباشر من مدير عام السجون اللواء إبراهيم محمد الحمزي؛ تم إطلاق سراح السجناء من الدفعة الاخيرة وعددهم ٨٣٢ سجيناً من المستفيدين من العفو في سجون منطقة الرياض.
وأوضح مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن محمد آل قوت أن هذا هو النهج الكريم الذي تنتهجه حكومة المملكة من عهد المؤسس وسار على ذلك أبناؤه البررة حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله تعالى- وولي عهده الأمين، وفي ذلك دلالة على حرص خادم الحرمين الشريفين على مصلحة المواطنين وتخفيف الحكم الصادر بحق السجناء الذين تبيّن صلاحهم وتوبتهم وحسن سيرتهم أثناء وجودهم داخل السجون.
وأضاف أن خروج السجناء يتم على دفعات وبالأمس تم اكتمال عدد السجناء المشمولين بالعفو الملكي، سائلين الله لهم التوفيق والسداد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>