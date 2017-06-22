إطلاق سراح 832 سجيناً بالرياض

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن السجناء الذين ينطبق بحقهم الأمر الملكي الكريم لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٣٨هـ، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبإشراف مباشر من مدير عام السجون اللواء إبراهيم محمد الحمزي؛ تم إطلاق سراح السجناء من الدفعة الاخيرة وعددهم ٨٣٢ سجيناً من المستفيدين من العفو في سجون منطقة الرياض.

وأوضح مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن محمد آل قوت أن هذا هو النهج الكريم الذي تنتهجه حكومة المملكة من عهد المؤسس وسار على ذلك أبناؤه البررة حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله تعالى- وولي عهده الأمين، وفي ذلك دلالة على حرص خادم الحرمين الشريفين على مصلحة المواطنين وتخفيف الحكم الصادر بحق السجناء الذين تبيّن صلاحهم وتوبتهم وحسن سيرتهم أثناء وجودهم داخل السجون.

وأضاف أن خروج السجناء يتم على دفعات وبالأمس تم اكتمال عدد السجناء المشمولين بالعفو الملكي، سائلين الله لهم التوفيق والسداد.