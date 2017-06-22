بلدية النعيرية: استمرار فعاليات احتفالات العيد في يومها الثاني بتنوع الفقرات الترفيهية

أشعلت فعاليات احتفالات بلدية محافظة النعيرية بعيد الفطر المبارك الذي تنظمها بلدية محافظة النعيرية لليوم الثاني لهذا العام 1438هـ, تفاعل الجمهور معها، وذلك من خلال تنوع الفقرات الترفيهية اليومية من جانب فرقة أمواج اليم التي تستمر في إقامة عروضها طيلة أيام الاحتفال.

وشهدت الفعاليات حضور مميز جداً من مختلف فئات المجتمع ومواطنين ومقيمين ايضاً، حيث أقيمت العديد من المسابقات الترفيهية للأطفال و الكبار، التي أشعلت الحضور و تفاعل مع جميع الفقرات، و تخللها بعض أسئلة المعلومات العامة لأولياء الأمور و تسليم الهدايا و الجوائز للفائزين، كما تم عرض فني من جانب فرقة سنيورات بسمة عطاء و لوحتين فنيتين عن حب الوطن و الانتماء له, و في نهاية الفقرات تم أخذ الصور التذكارية مع مقدم الحفل و الشخصيات الكرتونية المشاركة .

وتأتي اقامة الاحتفالات انطلاقاً من حرص أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة النعيرية على الاهتمام بالجانب الترفيهي للأهالي والزوار ومن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وحصول الأطفال على نصيب كبير من احتفالات عيد الفطر المبارك في جميع أنحاء المنطقة الشرقية