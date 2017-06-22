مثقفو الأحساء يجددون البيعة لولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان

احتفل جمع من مثقفي وأدباء الأحساء بعيد الفطر المبارك في مبنى نادي الأحساء الأدبي، وقد بدأ الحديث سعادة أ.د. ظافر بن عبد الله الشهري رئيس مجلس إدارة النادي والذي بدأ حديثه بتجديد البيعة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان داعيًا الله له وأن يسدده في جميع أمره كما قدم الشكر لسمو الأمير محمد بن نايف آل سعود على ما بذله طوال عمره في خدمة وطنه ودينه ومليكه وفي حربه ضد الإرهاب التي لولاه بعد الله سبحانه لعصفت بالبلاد بشرورها.

كما ذكر الشهري أن مجلس الإدارة الآن في صدد إعداد برنامجًا نوعيًا مميزًا للاحتفال باليوم الوطني والذي تبقى عليه قرابة الشهرين والنصف حيث يصادف الأول من الميزان في كل عام.

كما ذكر أن مبنى النادي مفتوحًا للقاء المثقفين والأدباء طوال الأسبوع على مدار العام وحتى في العطلة الصيفية، فلقاء المثقفين والأدباء ببعضهم البعض للحديث في الأدب والثقافة ، كما ذكر أن لجنة المطبوعات بالنادي تعمل على قدم وساق حيث إن هناك أكثر من عشرين كتابًا تمت الموافقة على طباعتهم وهم يأخذون دورهم الآن في الطباعة. كما ذكر أن من خطط النادي في الأيام القادمة هي إقامة العديد من المعارض الفنية التشكيلية حيث إن بهو النادي وقاعاته مهيأ للقيام بمجموعة كبيرة من المناشط الثقافية والفنية والتي يعتزم النادي تنفيذها فيه.

كما أعلن رئيس النادي أنه سوف يتم الاحتفال بتوزيع جائزة الشاعر الناشئ والتي أقامها النادي بالتعاون مع مركز أحمد باديب للدراسات والاستشارات الإعلامية بداية العام الدراسي القادم حيث تم الإعلان عن الفائزين فيها خلال أيام ماضية، وذكر أن الجائزة موزعة على قسمين قسم لطلاب الجامعة وقسم لطلاب المرحلة الثانوية في التعليم العام، وذكر أن لجنة التحكيم قد حجبت المراكز الثلاث الأخيرة في قسم التعليم العام لعدم وجود نصوص ترتقي للفوز بها.

وذكر أيضًا أن النادي تلقى دعمًا يصل إلى ثلاثة ملايين ريال وذلك لإنشاء مركز متكامل في أرض النادي الخلفية لخدمة التراث والثقافة والأدب في المحافظة.