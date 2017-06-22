 التعليم توضح الخطوات اللازمة للتسجيل بنظام التأمين الصحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

برلماني بريطاني: الآن يجب تجريد قطر من تنظيم المونديال آثار الجوف تجذب الزوار بإجازة عيد الفطر التعليم توضح الخطوات اللازمة للتسجيل بنظام التأمين الصحي النواب الأمريكي يوافق على اتفاق الدفاع المشترك للناتو مثقفو الأحساء يجددون البيعة لولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بلدية النعيرية: استمرار فعاليات احتفالات العيد في يومها الثاني بتنوع الفقرات الترفيهية مصر تقدم لمجلس الأمن أدلة حول دعم قطر للإرهاب في ليبيا إطلاق سراح 832 سجيناً بالرياض الصين تطلق “وحشا بحريا” يحمل سفنا وغواصات ويزن 10 آلاف طن زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شمال باكستان العثور على جثث 25 مهاجراً على الساحل الليبي اليورو إلى أعلى مستوى في عام

التعليم توضح الخطوات اللازمة للتسجيل بنظام التأمين الصحي

التعليم توضح الخطوات اللازمة للتسجيل بنظام التأمين الصحي
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة التعليم، اليوم، آلية التسجيل بنظام التأمين الصحي لمنسوبي التعليم في مرحلته الثانية (الإفصاح عن الأمراض) حال وجودها.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي إلى أن رابط التسجيل سيكون عبر الرابط:
https://corporateportal.alrajhitakaful.com/Login/UserRegisteration
وبين أن آلية التسجيل ستكون وفق الخطوات الست التالية:
– اختيار وزارة التعليم MOE وبعد ذلك إدخال المعلومات الشخصية للتسجيل.

– اختيار إضافة ثم اختيار التأمين، سواء لك أو للأسرة مع إدخال تاريخ الميلاد ورقم هوية أحد التابعين.

– ستظهر لك قوائم العائلة بالكامل. يجب الإفصاح عن كل حالة بشكل منفصل (مع تأكيد الإجابات بشكل صحيح كونها قد تؤثر على عملية الموافقات).

– الضغط على حفظ، وحينها سيتم إرسال الطلب إلى إدارة التأمين الصحي لتقييم الحالة وتعريفها على نظام فارس موضحاً بها السعر.

– ستأتيك رسالة حين إضافة السعر في نظام فارس خلال فترة بسيطة، وذلك للموافقة على الطلب أو رفضه.

– في حال الموافقة على الطلب في نظام فارس من قبلك يعتبر تأمينك مقبولاً، وسيتم إرسال البطاقات خلال أيام.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>