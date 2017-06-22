 آثار الجوف تجذب الزوار بإجازة عيد الفطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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آثار الجوف تجذب الزوار بإجازة عيد الفطر

آثار الجوف تجذب الزوار بإجازة عيد الفطر
المناطق - تيسير العيد

استقبلت آثار منطقة الجوف الزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك حيث جذبت المواقع الأثرية الكثير من الزوار والمتنزهين من داخل وخارج المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  بالمنطقة الأستاذ أحمد القعيد أن الهيئة حريصة على تجهيز المواقع وقت الإجازات للزوار وتقديم كافة الخدمات والجوانب الإرشادية للسواح لتعريفهم بمنطقة الجوف القائمة على إرثها العريق من المواقع التراثية والأثرية والتي تعد من أعرق المواقع الأثرية في المملكة ، مبيناً أن الفرع قد أكمل استعداداته لفتح المواقع الأثرية في من قلعة مارد ومسجد عمر بدومة الجندل، وقلعة زعبل وبئر سيسرا بسكاكا وقلعة الصعيدي وقصر كاف بالقريات وكافة المواقع الأثرية بالجوف، أمام الزوار طوال فترة العيد، إضافة إلى تقديم المعلومات الإرشادية السياحية للقادمين من خلال أجهزة للمعلومات السياحية في مطار الجوف ومواقع أخرى .

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