برلماني بريطاني: الآن يجب تجريد قطر من تنظيم المونديال

أكد عضو البرلمان البريطاني داميان كولينز، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، يجب أن يتخذ قرارا صارما، بعد نشر تقرير كامل يوضح استخدام قطر لأساليب غير قانونية للحصول على حقوق تنظيم كأس العالم 2022.

وقال كولينز، الذي يترأس لجنة العموم للثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني، إنه “ليس هناك مجال للشك في ضرورة مراجعة قرار إعطاء حق تنظيم كأس العالم لقطر”، وفقا لصحيفة “ذا صن”.

ووفقا لكولينز، فإن التقرير “أظهر مبالغ مدفوعة غير مبررة للحصول على الأصوات. وإذا ما تأكد هذا الأمر، يجب أن تخسر قطر حق تنظيم كأس العالم”.

وكان المحقق الأميركي السابق، مايكل غارسيا، كشف في تقرير عن تلقي 3 أعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوة للسفر إلى ريو دي جانيرو على حساب الاتحاد القطري قبل التصويت على استضافة مونديال 2022، الاثنين.

وكشف تقرير غارسيا كيف “سافر 3 أعضاء من اللجنة التنفيذية (مجلس الفيفا حاليا) لديهم حق التصويت لحضور حفل في ريو في طائرة خاصة من الاتحاد القطري لكرة القدم قبل التصويت على استضافة المونديال”.

ومباشرة بعد منح قطر الاستضافة “هنأ عضو سابق في اللجنة التنفيذية أعضاء في الاتحاد القطري وشكرهم عبر البريد الإلكتروني على تحويل مبلغ بمئات الآلاف من اليورو”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأشار التقرير أيضا إلى أن أكبر مركز رياضي في العالم “أكاديمية إسباير” القطرية “كانت ضالعة بشكل حاسم في توريط أعضاء الفيفا الذين يحق لهم التصويت”، حسب “فرانس برس”.

وبعد أن اعلنت صحيفة “بيلد” الألمانية عن خطتها لنشر تسريبات من التقرير بشكل دوري، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نشر التقرير كاملا.

وأضاف كولينز: “من الواضح أن القرار الأولي بعدم نشر التقرير كاملا كان محاولة لإخفاء حجم الفساد في الفيفا”.