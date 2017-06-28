معهد واشنطن: صواريخ إيران لم يصل لسوريا وسقطت في الصحراء العراقية

أكد “معهد واشنطن” أن الصواريخ البالستية، التي أطلقتها إيران خلال شهر يونيو الجاري، باتجاه دير الزور لم تصب أي هدف كما ادعى الحرس الثوري في بيان تلى عملية الاستهداف.

وأشار المعهد إلى أن وابل من الصواريخ الإيرانية “السبعة” سقطت في الصحراء العراقية، في حين أخطأت “ثلاثة” صواريخ أخرى أهدافها تماماً، واقترب صاروخ واحد أو صاروخان فقط من هدفيهما.

وبدا أنّ الأهداف كانت تتمثل ببرجين للاتصالات السلكية واللاسلكية ومبانٍ مرتبطة بهما في الشمال، ومبنىً غير معروف محاط بجدران أمنية على بعد كيلومترين جنوباً، ولا يوجد أي أدلة على أن أي منها أصيب بضربات مباشرة، على الرغم من أنه يبدو أن آثار الصواريخ قد سقطت على بعد “50 و 150” متراً من أهدافها المقصودة على التوالي.

ونوه معهد واشنطن، إلى أن المنطقة المستهدفة الثانية، يمكن ملاحظة عدداً من الحرائق الحرجية ولكن، مرة أخرى، من دون أي أضرار ظاهرة على المباني المجاورة، ووفقاً لمصدر سوري: “فإن الضربات الصاروخية لم تتسبب عن وقوع أي ضحايا”.

ويعرف الصاروخ الذي استخدم في الضربات على سوريا باسم “ذو الفقار”، وهو صاروخ باليستي متوسط المدى يبلغ طوله تسعة أمتار ويشكّل نسخةً مطوّرة عن صاروخ “فاتح-110” ويتراوح مداه بين “300 و700” كيلومتر.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية أيضاً إلى أنّ بعض الصواريخ المستخدمة كانت في الواقع من نوع “قيام” التي تعمل بالوقود السائل، وهي نسخة محلية مطوّرة من صاروخ “سكود” ويُدّعى أن مداه يبلغ “800” كيلومتر وله رأس حربي يزن “700” كيلوغرام، ولم تظهر اللقطات التلفزيونية عن عمليات الإطلاق سوى صواريخ “ذو الفقار”.