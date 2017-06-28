جامعة الطائف تعلن فتح باب القبول

أعلنت جامعة الطائف عن فتح باب القبول بدءاً من يوم الاثنين الموافق للتاسع من شهر شوال المقبل حتى يوم الأحد الموافق 22 من الشهر نفسه، فيما ستغلق البوابة لطلاب المنح الداخلية يوم السبت الموافق 14 شوال.

وأوضح عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور وصل الله السواط، أن القبول في الجامعة للعام الدراسي المقبل سيكون إلكترونياً، ولا يتطلب إرسال وثائق أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل، وستكون وسيلة التواصل من خلال رسائل الجوال، أو عن طريق موقع العمادة على الإنترنت، ومن خلال خدمة (استفسار). وأشار السواط إلى أنه بعد إغلاق بوابة القبول في 22 شوال المقبل، ستبدأ العمادة في اليوم التالي الموافق 23 شوال فرز طلبات المتقدمين، وتستمر هذه العملية حتى يوم الأحد الموافق 29 شوال، لتبدأ بعدها مرحلة تثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق للأول من ذو القعدة حتى يوم الخميس الموافق للرابع من الشهر نفسه .

وبين عميد القبول والتسجيل أن مواعيد القبول في كلية المجتمع بجامعة الطائف ستبدأ يوم الخميس الموافق 11 ذو القعدة وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 من الشهر نفسه، تليها مرحلة فرز الطلبات التي ستستمر من يوم الثلاثاء الموافق 16 ذو القعدة حتى يوم السبت الموافق 20 ذو القعدة، على أن يتم تثبيت القبول ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 ذو القعدة حتى يوم الخميس الموافق 25 من الشهر نفسه . وأوضح الدكتور السواط عن الشروط القبول العامة في جامعة الطائف أنها تشمل الحصول على الهوية الوطنية، وعدم وجود قبول سابق في الجامعة، والحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا تقل النسبة الموزونة أو المكافئة عن 70 %، وحسب المقاعد الشاغرة، ودخول الاختبارات اللازمة للتخصص، الموضحة في شروط القبول الخاصة، مبيناً أن الجامعة لا تقبل أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من خمس سنوات ،حيث تقبل الجامعة شهادات العام الدراسي 1433/1434هـ وما بعدها.

واستعرض عميد القبول والتسجيل شروط القبول الخاصة بكليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، وهي ألا تتجاوز مدة الحصول على الشهادة الثانوية أكثر من سنتين، وألا تقل درجة الاختبار التحصيلي، وكذلك اختبار القدرات عن 75 % في كلا الاختبارين، موضحاً أن توزيع النسبة الموزونة سيكون 30 % للثانوية العامة، و30% لاختبار القدرات، و40% لاختبار التحصيلي.

كما استعرض شروط القبول الخاصة والنسبة الموزونة للقبول في كليات العلوم الطبية، والهندسة، والحاسبات، مشيراً إلى أن تلك الشروط تنص على ألا تقل درجة الاختبارين التحصيلي والقدرات عن 70 % لكلا الاختبارين، فيما ستتوزع النسبة الموزونة بـ30 % للثانوية العامة و30 % لاختبار القدرات، و40 % لاختبار التحصيلي.

ولفت الدكتور السواط إلى أن النسبة الموزونة للقبول بكلية العلوم هي 40 % للثانوية العامة، و30 % لكل من اختباري القدرات والتحصيلي، فيما حددت النسبة المكافئة لبقية الكليات الإنسانية والنظرية بـ50 % للثانوية العامة و50 % لاختبار القدرات العامة.

وبين أن الشروط الخاصة ببعض الأقسام، هي حفظ القرآن الكريم كاملاً للقبول بقسم القراءات، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 52 للقبول بقسم اللغات الأجنبية، واجتياز المقابلة الشخصية للقبول بقسم التربية البدنية. وأشار الدكتور السواط إلى أن آلية القبول بجامعة الطائف تتطلب الدخول على بوابة القبول من خلال الرابط التالي: (www.tu.edu.sa)، وإدخال البيانات كما هو مطلوب في الموقع، والتأكد من صحة رقم الجوال، حيث التواصل مع الطالب أو الطالبة سيكون عن طريقه، وإدخال الرغبات، وفق ترتيب رغبة المتقدم، فيما سيتم سحب بيانات شهادة الثانوية العامة، واختبار المركز الوطني للقياس من الجهات المعنية بذلك، ثم يقوم النظام بشكل آلي باحتساب النسبة المكافئة والموزونة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل فيما يتعلق بمراحل الترشيح أن على المتقدم الدخول على طلب القبول حيث سيظهر التخصص الذي رشح له بناء على ترتيب رغباته، ونسبته المكافئة أو الموزونة والمقاعد المتاحة، ويقوم بعدها المتقدم بتثبيت رغبته على التخصص الذي قبل فيه، منبهاً إلى أنه في حال عدم التثبيت في الوقت المحدد يسقط حقه في القبول، فيما سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال بالرقم الجامعي.

وأفاد الدكتور السواط أن توزيع النسب حسب أيام التقديم على بوابة القبول (وفق نسبة الثانوية العامة)، مشيراً إلى أن التقديم خلال الفترة من التاسع إلى 11 شوال سيكون للحاصلين على نسبة 95 % فأكثر، ومن 12 إلى 14 شوال للحاصلين على نسبة 90 % فأكثر، ومن 15 إلى 17 شوال للحاصلين على 80 % فأكثر، ومن 18 إلى 20 شوال لجميع النسب، فيما سيتاح تعديل الرغبات يومي 21 و22 شوال.

ونبه عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف إلى وجود ربط تقني بين جامعات المملكة، وإذا تبين قبول الطالب في جامعة أخرى فسيتم إلغاء قبوله من جامعة الطائف، كما ستطبق شروط القبول العامة والخاصة في جميع فروع الجامعة. –