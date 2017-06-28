 إيرادات فيلم (المومياء) تتجاوز 300 مليون دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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إيرادات فيلم (المومياء) تتجاوز 300 مليون دولار

إيرادات فيلم (المومياء) تتجاوز 300 مليون دولار
المناطق_الرياض

تجاوزت إيرادات فيلم الأكشن والرعب The Mummy حاجز الـ300 مليون دولار خلال أسبوعين فقط من بداية عرضه، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته النجمان توم كروز وراسل كرو ليسجل الظهور الأول للنجمين معاً على الشاشة.
وتدور أحداث الفيلم حول مومياء ملكة قديمة تستيقظ من سباتها، لتخرج من السرداب المدفونة به في الصحراء، وتعود وتنتقم ممن سلبوها حياتها ووضعوها في هذا المصير المظلم، وفي سبيل انتقامها تجلب أهوالاً لا يمكن تصورها، وليدة لأحقاد سنوات طويلة قضتها في الظلام.
ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم على رأسهم المرشحان لجائزة الأوسكار توم كروز وراسل كرو، إضافة إلى صوفيا باوتيلا، أنابيل واليس، تشاستي باليستيروس، والنجوم ذوي الأصول العربية أمير المصري ومروان كنزاري.
ويقف النجمان راسل كرو وتوم كروز لأول مرة معاً على الشاشة من خلال الفيلم، حيث استقر دور دكتور هنري جيكيل على كرو بعد أن كان مرشحاً له النجوم خافيير بارديم، جوزيف جوردن ليفيت، توم هاردي وإيدي ريدماين.

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