 وزارة التعليم توضح الخطوات الـ6 اللازمة للتسجيل بنظام التأمين الصحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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وزارة التعليم توضح الخطوات الـ6 اللازمة للتسجيل بنظام التأمين الصحي

وزارة التعليم توضح الخطوات الـ6 اللازمة للتسجيل بنظام التأمين الصحي
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة التعليم، اليوم، آلية التسجيل بنظام التأمين الصحي لمنسوبي التعليم في مرحلته الثانية (الإفصاح عن الأمراض) حال وجودها.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي إلى أن رابط التسجيل سيكون عبر الرابط:
https://corporateportal.alrajhitakaful.com/Login/UserRegisteration
وبين أن آلية التسجيل ستكون وفق الخطوات الست التالية:
– اختيار وزارة التعليم MOE وبعد ذلك إدخال المعلومات الشخصية للتسجيل.

– اختيار إضافة ثم اختيار التأمين، سواء لك أو للأسرة مع إدخال تاريخ الميلاد ورقم هوية أحد التابعين.

– ستظهر لك قوائم العائلة بالكامل. يجب الإفصاح عن كل حالة بشكل منفصل (مع تأكيد الإجابات بشكل صحيح كونها قد تؤثر على عملية الموافقات).

– الضغط على حفظ، وحينها سيتم إرسال الطلب إلى إدارة التأمين الصحي لتقييم الحالة وتعريفها على نظام فارس موضحاً بها السعر.

– ستأتيك رسالة حين إضافة السعر في نظام فارس خلال فترة بسيطة، وذلك للموافقة على الطلب أو رفضه.

– في حال الموافقة على الطلب في نظام فارس من قبلك يعتبر تأمينك مقبولاً، وسيتم إرسال البطاقات خلال أيام.

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