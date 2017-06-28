رسمياً.. السماح للسعوديين بالدخول للبوسنة والهرسك بـ”تأشيرة الشنقن” ابتداء من الغد

أعلنت سفارة البوسنة والهرسك في الرياض عن بدء تفعيل قرار السماح للسعوديين حاملي تأشيرة الشنقن المتعدد “الاتحاد الأوروبي” بالدخول إلى البوسنة والهرسك دون شرط الحصول على تأشيرة الدخول للبوسنة.

وقال السفير البوسني في الرياض سناهد بريستريتش إن القرار يبدأ تفعيله اعتباراً من يوم غد الخميس ، حيث نشر اليوم في الجريدة الرسمية ، وبذلك يمكن للسعوديين حاملي تأشيرة الشنقن المتعددة أو تأشيرة أي دولة من دول الاتحاد الأوربي ، الدخول الى البوسنة والهرسك دون شرط الحصول على تأشيرة البوسنة “.

يشار إلى أن هناك إجراء آخر للسعوديين الراغبين في السفر إلى البوسنة والهرسك يتمثل في الحصول على التأشيرة من سفارةالبوسنة من خلال مراجعة السفارة بالرياض واستكمال متطلبات الحصول عليها.

وبالحصول على التأشيرة من السفارة يمكن لحامل أي من التأشيرتَيْن الدخول المباشر عبر مطارات السعودية ودبي وإسطنبول بتركيا.

وكانت السفارة قد أكدت في وقت سابق بأنه وفيما يخص الإلغاء التام لتأشيرة السياح والزوار السعوديين ، أن ذلك الإجراء في طور الدراسة، ولم يُنتهَ بعد من إقرار الإلغاء بشكل كامل.

وتُعتبر البوسنة والهرسك إحدى أهم الوجهات السياحية التي تجذب ما يزيد على ١٢٠ ألف سائح سعودي سنويًّا، إضافة إلىرجال الأعمال ومشروعاتهم المتعددة في سراييفو عاصمة البوسنة، وغيرها من مناطق البوسنة والهرسك، التي تتركز في إقامة الفنادق والمشروعات الاقتصادية