احتفالات أمانة الرياض بعيد الفطر تستقطب مليوني زائر

استقطبت فعاليات أمانة منطقة الرياض للاحتفال بعيد الفطر المبارك، والتي تواصلت على مدى ثلاثة أيام وسط إقبال جماهيري كبير من أهالي الرياض وزوارها الذين تجاوزوا مليوني زائر من الموطنين والمقيمين.

ورفع المهندس ابراهيم الهويمل مدير عام الادارة العامة للحدائق والمشرف على الاحتفالات، عظيم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على رعايته الكريمة لبرنامح احتفالات مدينة الرياض بعيد الفطر المبارك 1438هـ ودعمه اللا محدود لجهود الأمانة في هذا المجال، مؤكداً أن هذه الرعاية تحمل دلالات واضحة على أن سعادة أبناء هذه البلاد المباركة في كل مناطق المملكة وخصوصاً سكان الرياض، محل اهتمام القيادة الرشيدة.

وأكد المهندس الهويمل أن رعاية وتشريف سمو أمير الرياض لفعاليات عيد الفطر مثلت حافزاً لبذل المزيد من الجهد لتجديد وتطوير البرامج بما يحقق طموحات ولاة الأمر – يحفظهم الله – ويلبي احتياجات كافة أفراد العائلة، موجهاً شكره وتقديره لمعالي أمين منطقة الرياض المهندس ابراهيم السلطان على الدعم وتوفير كافة الإمكانيات ومتابعته الدائمه في تسخير كافة الجهود لانجاح والذي كان له الأثر الواضح في نجاح الفعاليات.

ورحّب الهويمل بمقترحات وآراء المواطنين التي تسهم في تطوير الفعاليات، وتدعم خطط أمانة الرياض ورؤيتها للنهوض بمستوى الفعاليات والارتقاء بها بما يحقق رؤية المملكة وبرامجها المستدامة في هذا المجال.

هذا ونجحت أمانة منطقة الرياض في تنفيذ (160) فعالية منوعة ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ ، نالت رضا واستحسان العديد من فئات أفراد الأسرة وذلك من خلال (30) موقعاً غطت جميع أحياء العاصمة.

وشهد منتزه الملك عبدالله بالملز، من خلال مسرح ضخم أعد لهذه المناسبة، تقديم عروض مرئية وأوبريت للأطفال وفنون شعبية فلكلورية مختلفة أدتها فرق متخصصة من مختلف مناطق المملكة مثل العرضة السعودية والسامري والدحة والخطوة وغيرها.

وفي ساحة العروض بحي الجزيرة في شرق الرياض، أنشئت قرية تراثية بمساحة “2200” متر مربع لإحياء فرحة العيد قديمًا كما تم تجهيز ممر داخل القرية ليستطيع الجمهور من خلاله الاستمتاع بالفعاليات، إضافةً إلى ذلك تم وضع شاشة عملاقة خصص لها مدرجات خاصة بالنساء وأخرى للرجال ومسرح، قدم من خلاله فنون شعبية ومشاهد مختلفة تؤديها فرق متخصصة حيث تم تخصيص هذه الفعاليات للعائلات، إضافةً إلى إنشاء خيمة الضيافة الشعبية، لتكون مسرحًا للضيافة في أجواء شعبية.وعدد 60 محل مهيأ للأسر المنتجة والفعاليات التعليمية الترفيهية

مهرجان نسائي

انطلاقاً من حرصها على على ضرورة الاهتمام والعناية في تنوع الأنشطة والفعاليات، نظمت أمانة منطقة الرياض ضمن برنامج احتفالاتها بعيد الفطر المبارك هذا العام عدداً من الفعاليات والمسرحيات النسائية لإدخال الفرحة والبهجة على قلوب سكان مدينة الرياض وزوارها من مختلف مناطق المملكة، حيث استضاف مركز الملك سلمان الاجتماعي مهرجاناً نسائياً يتضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي جسدت الفنون الشعبية النسائية في مختلف مناطق المملكة وقدمتها فرق نسائية متخصصة، إضافة إلى عدد كبير من الفقرات الخاصة بالأطفال، ومن هذه الأعمال عروض مسرحية ” أم صويلح “، ومسرحية (سناب الملقوف) ومسرحية للأكفال (الحفلة) إضافة إلى مسابقات ثقافية وترفيهية وهدايا وجوائز، ومعرض فن تشكيلي، كما يقيم المركز من بين فعالياته أركاناً مصاحبة تقدم فقرات متنوعة مثل نقش الحناء، والرسم على الوجه، والرسم الحر والتلوين، والأشغال اليدوية، والخط العربي، والجمعيات الخيرية، والضيافة.

وكان زائروا ساحة الدوح للاحتفالات بغرب الرياض، على موعد مع عروض الفلكلور الشعبي والتي تضمنت العرضة السعودية، العرضة الدوسرية، المزمار، الخبيتي، وعرضة جازان، إضافةً إلى المسرحية الشعبية المفتوحة والقصائد الشعرية.

وفي الإطار نفسه تخلل كرنفال المسيرات الترفيهية الذي أقيم بطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول “من تقاطع طريق الملك سلمان حتى تقاطع أنس بن مالك”، والتي شارك فيها أكثر من “300” شخصية كرنفالية استعراضية تقديم عدد من العروض بمشاركة فرق متجولة بالإضافة إلى عروض الهجانة.والسيارات المعدلة ومسيرة التضامن مع الجنود البواسل

إضافة إلى ذلك احتضنت حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية العديد من الفعاليات المنوعة والتي تضمنت فقرات ترفيهية للأطفال، وعروض مرئية على شاشات منوعة بالحديقة إضافة إلى عروض الصوت والضوء وفنون الشوارع ، صاحب ذلك تواجد بعض عربات الأغذية المتجولة.

الألعاب النارية

وضمن برنامج احتفالات أمانة منطقة الرياض بالعيد، أضاءت أكثر من 18 ألف و500 قذيفة نارية مضيئة بأشكال متنوعة سماء العاصمة الرياض خلال أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك في (3) مواقع مختلفة.

وضمن الأنشطة الاجتماعية لبرنامج احتفالات العيد لهذا العام حرصت الأمانة على إقامة الاضاءات التفاعلية لمشاركة اهل الحي توزيعهم الهدايا والحلوى ، بالأضافة الى فعاليات منوعة منها أوبريت عن العيد، الحوامة، مسابقات والعاب حركية، عروض العاب الخفة، والشخصيات الكرتونية، وقد نظمت هذه الفعاليات في كل من حديقة العليا، وحديقة تالة بحي الندى، وحديقة عكاظ، وحديقة النظيم.

ومن هذه الفعاليات شهدت حديقة مناخ الملك عبدالعزيز، التي تقع على الطريق الدائري الجنوبي، برنامجًا مميزًا ضم العديد من الفعاليات الشعبية في عيد الفطر المبارك، حيث تم تقديم فلكلورات شعبية ومشاهد تراثية ومشاهد مسرحية وشعرية ومسابقات وذلك من خلال الخيمة الشعبية التي تستقبل الزوار يومياً إضافة إلى فعالية الدراجات الهوائية والسيارات التي تعمل على الكهرباء ، والشخصيات الكرتونية.

وفي إطار الفعاليات التعليمية احتضنت حديقة الحيوان فعالية “تعلم مع الحيوانات”، وهي موجهة للأطفال، إضافة إلى مسيرة كرنفالية للأطفال، من أجل التثقيف والتعليم بطريقة ترفيهية.

كما أقيم في حديقة المعالم فعالية ” رحلة بين المعالم” للتعرف على أهم معالم الرياض، وفعالية مسرح الطفل.

وفي مسرح جامعة دار العلوم تفاعل الحضور الكبير من النساء مع مسرحية (بين نارين) ، وذلك بمشاركة الفنانات ريماس منصور وزارا البلوشي، ومريم الغامدي وهي من تأليف الاستاذ مهدي البقمي وإخراج غرام الجابر.

كما احتضن مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بوسط الرياض، العديد من الفعاليات التي تناسب العائلة بالخيمة الشعبية في ميدان المربع، حيث قدمت على مسرح المركز مسرحية ” كلاسيكو الوناسة” للأطفال من تأليف الدكتور عبدالله الكعيد وإخراج الاستاذ سعد المدهش، كما تم تقديم العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة التي أدخلت الفرحة في نفوس الحضور من النساء والأطفال.

عروض المهرجين

ونجحت الفعاليات التي نظمتها أمانة منطقة الرياض بالحائر جنوب الرياض طوال أيام عيد الفطر المبارك، في استقطاب الأمهات وأطفالهن والذين استمتعوا ببرنامج شامل تضمن فقرات ترفيهية وعروضاً فنية وتراثية ومسابقات.

وشهدت ساحة الحائر العديد من الفقرات المنوعة كالأناشيد وأهازيج الأطفال وعروض المهرجين والشخصيات الكارتونية والألعاب الحركية ، ومواهب الأطفال والإسكتشات الفكاهية، التي رسمت الفرحة على محيا الأطفال ، إضافة إلى السحوبات على جوائز قيمة تم توزيعها على الفائزين والمشاركين في المسابقات.

وجذبت الفعاليات الكرنفالية المتنقلة التي نظمتها أمانة منطقة الرياض ضمن برنامج احتفالات المدينة بعيد الفطر المبارك، أنظار أهالي الرياض، وذلك من خلال جملة من الأنشطة الترفيهية، والتي صاحبها تقديم جوائز وحلوى على المشاركين والمتفاعلين من الحضور، حيث جابت (3) عربات مجهزة بأشكال جذابة وشعارات كرنفالية عدد 12. من أحياء العاصمة ، بهدف الوصول إلى السكان الذين لا يستطيعون الوصول إلى مواقع الاحتفالات، حيث قدمت هذه العربات وذلك تحت شعار ” عيد الرياض عيدين”

وقد حرصت أمانة الرياض على تجهيز هذه العربات بالدمى والمهرجين والعارضين، حيث تم تقديم عرض “السكيت” وبعض العروض البهلوانية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن رؤية الأمانة وخططها للوصول إلى الأفراد والعائلات الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الفعاليات لأي سبب، حيث تقوم هذه العربات طوال أيام العيد بجولات في شوارع عدد من الأحياء لتقديم فعاليات مختلفة ورسم الفرحة على وجوه الأطفال.

كما تفوقت أمانة الرياض في معايدة الشباب بباقة من الأنشطة التي تناسب اهتماماتهم منها عروض السيارات المعدلة وتجارب حلبة الكارتنغ.

إلى جانب الأعمال المسرحية المخصصة للرجال التي استقطبت أعداد كبيرة من شباب مدينة الرياض طوال أيام العيد مثل مسرحية ” بايعها” التي عرضت على مسرح جامعة اليمامة، وهي من إعداد الاستاذ هيثم السيد وإخراج خالد الباز وتمثيل الفنان فايز المالكي والفنان محمد على ، ومسرحية ” هلا بالعيال” التي عرضت على مسرح مدارس المملكة، وهي من تأليف محمد صالح الفهادي وإخراج عبدالرحمن العنزي وتمثيل الفنانين بشير غنيم وعلي إبراهيم وماجد مطرب ومحمد الشدوخي.

الجمعيات الانسانية

بالإضافة إلى ذلك حرصت أمانة الرياض على تنفيذ باقة من الفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئة جميع المواقع بكل ما يلزم من تجهيزات لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة ، والترحيب بمنتسبي الجمعيات ومؤسسات العمل التطوعي.

مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة

وفي إطار حرص أمانة الرياض على مشاركة كافة فئات المجتمع نظمت على مسرح الموسسة العامة للحبوب، مسرحيات لذوي الاحتياجات الخاصة حيث اسمتع الحضور في أول أيام العيد بمسرحية “الإشعات” فيما قدم في اليوم الثاني لعيد الفطر مسرحية ” فيتامين واو الزواج” فيما عرض في ثالث أيام العيد مسرحية ” حقوق الصم” .

وقد صاحب هذه الأعمال الدرامية فعاليات منوعة تضمنت مشاركة أطفال الشهداء بالحد الجنوبي ، ومسابقات ترفيهية وحركية، إضافة إلى أوبريت لغة الإشارة.

معايدة المرضى

وضمن برنامج احتفالات مدينة الرياض بعيد الفطر نفذت أمانة منطقة الرياض خلال أيام عيد الفطر المبارك برنامج معايدة المرضى المنومين في المستشفيات الذين حرمتهم ظروفهم الصحية من العيد وسط أهلهم وذويهم.

وقدمت أمانة الرياض في زياراتها لمعايدة المرضى المنومين بمختلف الاقسام الطبية، التهنئة لهم بهذه المناسبة السعيدة ، وعددا كبيراً من الهدايا وباقات الورود وسلال الحلوى للمرضى الذين حرمهم المرض من مشاركة ذويهم فرحة العيد واضطرهم للبقاء على الأسرّة البيضاء.

وتشكر أمانة منطقة الرياض جميع الجهات الامنية و المعنية مثل مرور الرياض وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وشرطة الرياض، وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ركزت على تواجد الفرق الإشرافية والتنظيمية على مدار الساعة طوال فترة إقامة الفعاليات، مما أسهم في نجاح تنظيم فعاليات العيد وتيسير مشاركة أهالي العاصمة والشكر موصول الى الشركات والمؤسسات الراعية لاحتفالات العيد وجميع طاقم العمل .