 العثور على مفقود مليجة متوفياً بعد 6 أيام من فقدانه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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العثور على مفقود مليجة متوفياً بعد 6 أيام من فقدانه

العثور على مفقود مليجة متوفياً بعد 6 أيام من فقدانه
المناطق_النعيرية

عثر فريق عون للإنقاذ على مفقود مليجة بوادي العجمان بمحافظة النعيرية وقد فارق الحياة.وكان المقيم الباكستاني الجنسية قد فقد في ال27 من رمضان. ‏وورد للفريق بلاغ عن فقدانه في منطقة وعرة التضاريس تتدرج بين الجبلية والرملية غرب مليجة بمحافظة النعيرية وتحرك الفريق في الجولة الأولى بعدد 27 سيارة ومشاركة الطيران الشراعي ولم يتم العثور عليه قبل العيد .

وواصل أعضاء فريق عون البحث في اليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك حيث قررت مجموعة منهم قضاء العيد في البحث عن المفقود يقود عمليات البحث عمران السبيعي فأحكم خطة البحث وتوافد عليه عدد من الأعضاء حتى بلغوا 20 عضواً.

وفي صباح هذا اليوم الاربعاء عثر عضو فريق عون للبحث والإنقاذ منيف زبن الشمري على المفقود متوفي رحمه الله.

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