 الأمير محمد بن نواف يعايد المرضى السعوديين بمستشفيات لندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن نواف يعايد المرضى السعوديين بمستشفيات لندن

الأمير محمد بن نواف يعايد المرضى السعوديين بمستشفيات لندن
المناطق_الرياض

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، عدد من المواطنين السعوديين الذين يتلقون العلاج بمستشفيات لندن لمعايدتهم والاطمئنان على صحتهم والوقوف على سير علاجهم.
كما عقد سموه لقاءات مع أهالي المرضى بالإضافة إلى الطاقم الطبي المشرف على علاج المرضى السعوديين حيث أطّلع منهم على حالاتهم وسير علاجهم.
رافق سمو السفير في زيارته للمرضى الملحق الصحي الدكتور عبدالعزيز العيسى.

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