أهالي حي خضيراء ببريدة يحتفلون بعيد الفطر ويكرمون رجال الأمن

أحتفل أهالي حي خضيراء ببريدة بعيد الفطر المبارك للعام الثامن عشر على التوالي ، وذلك وسط حضور كبير من أهالي الحي والمقيمين فيه ، وأنطلقت الفعاليات والبرامج ألتي أعدت بهذه المناسبة تحت مسمى “عيدنا في حينا ٣٨” والتي يشرف عليها فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة القصيم ممثلآ بمركز التنمية الإجتماعية ببريدة .

وكانت أولى الفعاليات بعد صلاة عيد الفطر حيث تم تكريم رجال الأمن المتواجدين عند مصليات الأعياد ، وأيضآ تم توزيع مجموعة من الهدايا للأطفال عند المصليات ، وبعدها توجه الجميع للمقر الرئيسي للأحتفالات لتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم العيد ، وبدأت ثاني فعاليات العيد وهي مسابقة أجمل سفرة طعام من إعداد أهالي الحي والتي وجدت تفاعلآ كبيرآ من قبل الأهالي وتم تقييم المشاركين في هذه المسابقة ووزعت الهدايا التشجيعية لهم ، وايضآ قام عدد من أعضاء اللجنة المنظمة بزيارة لمستشفى بريدة المركزي لزيارة المنومين وتقديم الهدايا والورود لهم .

وفي الفترة المسائية كان الجميع على موعد مع الحفل الرسمي لأهالي حي خصيراء ببريدة حيث بداء الحفل بالقران الكريم ، ثم كلمة المشرف العام على احتفالات العيد بحي خضيراء الاستاذ حماد الأسود الذي هنأ أهالي الحي بحلول عيد الفطر وقدم لهم الشكر الجزيل على تفاعلهم مع هذه الإحتفالات الإجتماعية لما لها من ترابط وتكاتف وصلة رحم ، وأشاد الأسود بجهود اللجان العاملة طول شهر رمضان للظهور المشرف في أحتفالات العيد وتميزها على مستوى المنطقة ، وفي نهاية كلمته وجه المشرف العام على أحتفالات أهالي حي خضيراء ببريدة شكره لفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالقصيم ممثلآ بمركز التنمية الإجتماعية ببريدة على كل الجهود التي بذلوها وسخروها لظهور إحتفالات المنطقة بشكل مميز .

وأستكمل الحفل الخطابي بأوبريت ” عيدنا في حينا ٣٨ ” ووقفة وفاء لرجال الأمن تم فيها تكريم الدورية التي تتواجد بالموقع ورجال الدفاع المدني بهدية تذكارية مع عرض مرئي لجهود رجال الامن في إستقرار وحفظ الأمن ، وتم خلال الحفل تكريم المقيمين بالحي والذين كان لهم نصيب كبير من الهدايا المقدمة، والمشاركين بمسابقة أفضل زي شعبي تراثي للاطفال ، وعرض السيارات الكلاسيكية ، وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات المشاركة وتوزيع الهدايا للحضور .