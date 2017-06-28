هونر تطلق هاتفها الجديد (Honor 9) في برلين

أطلقت هونر رسمياً هاتفها الجديد “Honor 9” أمس الثلاثاء، في قاعة “ماكس شميلينغ” بالعاصمة الألمانية برلين.

وأوضح “جورج زاو”، الرئيس التنفيذي لهونر خلال حفل التدشين، أن عام 2017 شهد نهضة في تصميم الهواتف الذكية، ليأتي جهاز “Honor 9” بأفضل جوانب الموضة والحرفية المتقنة والتطور الهندسي معاً، فالتصميم العصري والتأثير المدهش لانعكاس الضوء والألوان المستوحاة من المستقبل تجتمع في هذا الهاتف، ليتمكن المستخدمون من التعبير عن شخصيتهم من خلال مزايا الهاتف الجديد.

ويتمتع الهاتف الجديد بخلفية من الزجاج ثلاثي الأبعاد، وإطار معدني يضفي هالة لامعة رقيقة على الهاتف بشكل غير مسبوق في تصاميم الهواتف الذكية من قبل، كما يضم هاتف “Honor 9” كاميرتين بعدسة ثنائية بدقة 20 ميغابيكسل و 12 ميغابيكسل، فضلاً عن إمكانات صوتية مدهشة وجودة رفيعة ومعالجات قوية، وذاكرة RAM سعة 6 غيغابايت.

كما كشفت الشركة خلال حفل تدشين هاتفها الجديد، عن سماعة رياضية متوفرة بثلاث ألوان، ومقاومة للماء وبطارية تصل إلى 11 ساعة تشغيل، ‏بالإضافة إلى إسوارة “Honor Band 3″، متوفرة بثلاثة ألوان، تعمل حتى 30 يوم، ويمكنها تقديم تقرير عن حالة نيضات القلب، ونوم المستخدم، مقاومة للماء حتى عمق 50م.

يذكر أن الهاتف الجديد “Honor 9” سيتم إطلاقه قريبا في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.