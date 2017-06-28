 هونر تطلق هاتفها الجديد (Honor 9) في برلين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هونر تطلق هاتفها الجديد (Honor 9) في برلين أهالي حي خضيراء ببريدة يحتفلون بعيد الفطر ويكرمون رجال الأمن الأمير محمد بن نواف يعايد المرضى السعوديين بمستشفيات لندن الأفلاج.. شفاعة “أحمد بن عبدالعزيز” تقود أبناء “الدوسري” للتنازل عن قاتل أبيهم مركز الأمن الإلكتروني السعودي يحذر: انتشار برمجية جديدة لدفع الفدية العثور على مفقود مليجة متوفياً بعد 6 أيام من فقدانه رسمياً.. السماح للسعوديين بالدخول للبوسنة والهرسك بـ”تأشيرة الشنقن” ابتداء من الغد السفير السعودي في أنقرة يدعو تركيا للحياد بشأن أزمة قطر خروج قطار أنفاق عن سكته في نيويورك.. وإصابة العشرات احتفالات أمانة الرياض بعيد الفطر تستقطب مليوني زائر الاتحاد يجدد عقد إعارة كهربا الكوليرا تودي بحياة 60 شخصاً في جنوب السودان

هونر تطلق هاتفها الجديد (Honor 9) في برلين

هونر تطلق هاتفها الجديد (Honor 9) في برلين
المناطق_برلين

أطلقت هونر رسمياً هاتفها الجديد “Honor 9” أمس الثلاثاء، في قاعة “ماكس شميلينغ” بالعاصمة الألمانية برلين.
وأوضح “جورج زاو”، الرئيس التنفيذي لهونر خلال حفل التدشين، أن عام 2017 شهد نهضة في تصميم الهواتف الذكية، ليأتي جهاز “Honor 9” بأفضل جوانب الموضة والحرفية المتقنة والتطور الهندسي معاً، فالتصميم العصري والتأثير المدهش لانعكاس الضوء والألوان المستوحاة من المستقبل تجتمع في هذا الهاتف، ليتمكن المستخدمون من التعبير عن شخصيتهم من خلال مزايا الهاتف الجديد.
ويتمتع الهاتف الجديد بخلفية من الزجاج ثلاثي الأبعاد، وإطار معدني يضفي هالة لامعة رقيقة على الهاتف بشكل غير مسبوق في تصاميم الهواتف الذكية من قبل، كما يضم هاتف “Honor 9” كاميرتين بعدسة ثنائية بدقة 20 ميغابيكسل و 12 ميغابيكسل، فضلاً عن إمكانات صوتية مدهشة وجودة رفيعة ومعالجات قوية، وذاكرة RAM سعة 6 غيغابايت.
كما كشفت الشركة خلال حفل تدشين هاتفها الجديد، عن سماعة رياضية متوفرة بثلاث ألوان، ومقاومة للماء وبطارية تصل إلى 11 ساعة تشغيل، ‏بالإضافة إلى إسوارة “Honor Band 3″، متوفرة بثلاثة ألوان، تعمل حتى 30 يوم، ويمكنها تقديم تقرير عن حالة نيضات القلب، ونوم المستخدم، مقاومة للماء حتى عمق 50م.
يذكر أن الهاتف الجديد “Honor 9” سيتم إطلاقه قريبا في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>