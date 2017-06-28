تركيا تجني أكثر من 160 مليون دولار كرسوم لعبور الطرق السريعة والجسور في 5 أشهر

جنت تركيا أكثر من 570.1 مليون ليرة (حوالي 162 مليون دولار) كرسوم جمعتها لعبور جسرين في إسطنبول بالإضافة إلى رسوم عبور الطرق السريعة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأفادت إدارة الطرق السريعة بأنها جمعت رسوما لعبور جسري “شهداء 15 يوليو/تموز” و”السلطان محمد الفاتح” حيث يعبران أعلى “البسفور” ويربطان قارتي أوروبا وآسيا بحوالي 149.2 مليون ليرة (ما يقرب من 44.2 مليون دولار) في الخمسة أشهر الأولى من عام 2017، بينما بلغت رسوم عبور الطرق السريعة في كافة أنحاء تركيا 421 مليون ليرة (119.2 مليون دولار).

وأظهرت البيانات الحكومية أن ما يقرب من 160 مليون مركبة قد دفعت رسوم عبور خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار الماضيين.

وفي العام الماضي، دفعت 417 مليون مركبة رسوما لعبور الجسرين والطرق السريعة في تركيا بإجمالي 1.2 مليار ليرة (حوالي 320.4 مليون دولار).