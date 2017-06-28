بالهدايا والورود.. محافظ الأسياح وأعضاء لجنة أصدقاء المرضى يعايدون المرضى

قام محافظ الأسياح رئيس لجنة أصدقاء المرضى في المحافظة محمد بن علي العريفي وعدد من أعضاء اللجنة ثاني ليالي عيد الفطر السعيد بمعايدة المرضى المنومين في مستشفى الأسياح العام؛ وكان في استقبالهم مدير مستشفى الأسياح العام بالنيابة سكرتير اللجنة منصور بن نايف الفريدي وعدد من منسوبي المستشفى.

وقام المحافظ وأعضاء اللجنة بتهنئة المرضى المنومين الذين اضطرهم المرض للبقاء على الأسرة البيضاء وحرمهم من الاحتفال مع ذويهم بهذه المناسبة السعيدة وتقديم الهدايا والورود لهم متمنين لهم الشفاء العاجل وأن يعيده الله عليهم وهم بأفضل صحة وحال.

وفي ختام الزيارة قدّم المحافظ وأعضاء اللجنة شكرهم وتقديرهم لإدارة المستشفى ومنسوبيه على حسن الاستقبال وجهودهم في رعاية المرضى متمنين التوفيق للجميع.