قرية ذي عين التراثية تتهيأ لاستقبال الزوار والمصطافين

تابعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة بالتعاون مع جمعية ذي عين التعاونية والمؤسسات الحكومية التي تتقاطع مهامها في التراث العمراني بتهيئة قرية ذي عين التراثية لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها خلال عيد الفطر المبارك وإجازة الصيف ،

أوضح ذلك المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة الأستاذ / زاهر الشهري وقال : على الرغم من حرارة الجو بالقطاع التهامي حيث وجود قرية ذي عين إلا أن ذي عين عذبة كمائها ، صافية كسمائها ، متفردة كبنائها ، فتسحر بجمالها العفوي عشاق الطبيعة وعشاق التراث العمراني ، واستطرد بأن الهيئة تحرص على استكمال كل الخدمات التي يحتاجها زوار قرية ذي عين كونها منتج تراثي فريد في المملكة ، مؤكدا بأن مبادرة البعد الحضاري التي سبق وأن أعلنها سمو رئيس الهيئة قبل سنوات تسهم بشكل محفز في اكتشاف المملكة ، يجعل المواطن على صلة دائمة بوطنه وتاريخه وقصص المكان الذي خرج منه آبائهم وأجدادهم الذين أسهموا في وضع اللبنات الأولى لهذا الوطن.. وتؤكد بأننا بلد غني بحضارته ، ومنطقة الباحة على وجه الخصوص ساحرة جغرافيا وحضاريا ، مشيرا إلى جهود سمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الذين عقدوا العزم على تحويل قرية ذي عين إلى حدث وطني وتحويلها من الاندثار إلى الازدهار . من جانبه أوضح الأستاذ / يحيى عارف مدير قرية ذي عين بأنه في كل عام تحظى القرية في مثل هذه الأيام بالعديد من الزوار سواء من داخل المملكة وخارجها ، فيجري التنسيق على العمل لجاهزية القرية وحديقة البلدية مع الشركاء .. ففي اليوم الثاني والثالث من أيام العيد دخل القرية أكثر من 1500 زائر وتمنى عارف بأن تكون في الأيام القادمة العديد من البرامج التي تعزز في إعادة الحياة للمكان وتعزيز المكان بمكونه الطبيعي الخلاق وبعبقريته العفوية ، ولتحقيق رغبة زوار القرية .