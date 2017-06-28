في بادرة وفاء .. محافظ البكيرية ولجنة الأهالي يعايدون أعيان المحافظة

في بادرة وفاء قام محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة وعدد من أعضاء لجنة أهالي البكيرية والأهالي يتقدمهم نائبي اللجنة معالي الأستاذ صالح العلي البراك والدكتور سليمان بن ابراهيم النملة بزيارة معايدة لعدد من اعيان ووجهاء البكيرية في منازلهم ثالث أيام العيد لمعايدتهم وتهنئتهم بالعيد السعيد.

والتقى محافظ البكيرية وأعضاء اللجنة والأهالي بمعالي الشيخ محمد بن إبراهيم الحديثي وابنه إبراهيم بمنزلهم, كما شملت المعايدة زيارة كل من الشيخ علي بن سليمان الربع والشيخ سليمان بن علي الدخيل والشيخ منصور بن عبدالعزيز الراجحي والشيخ ناصر بن حمود ابا الخيل والشيخ عبدالرحمن بن سليمان الخليفي والشيخ عبدالله بن حمود اللحيدان، والذين عبروا عن جزيل شكرهم وتقديرهم لمحافظ البكيرية ولرئيس لجنة الأهالي الشيخ عبدالرحمن الحديثي وأعضاء اللجنة على هذه البادرة الطيبة متمنين من الله العلي القدر ان يبارك بأعمالهم وان يجعل ذلك في موازين حسناتهم وان يتقبل الله من الجميع صالح الاعمال وأن يديم الله الافراح والسرور على الجميع وأن يحفظ الله بلادنا وولاة امرنا ويديم علينا نعمة الأمن والامان.