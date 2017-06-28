 نيابة عن أمير القصيم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب العتيبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بوفاة مواطن بسبب الألعاب النارية بالرس لافروف: سنرد على أي تدخل استباقي أميركي في سوريا غرق شاب في مياه سد ترابي بظهران الجنوب الامير تركي بن طلال يزور المحامض أمير نجران في معايدة موظفي الإمارة: آثرتم العمل لخدمة المواطن على راحتكم وأسركم نيابة عن أمير القصيم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب العتيبي قرية ذي عين التراثية تتهيأ لاستقبال الزوار والمصطافين عيد الشرقية ٣٨ يؤكد اهتمام رجال الأعمال على دعم فعاليات ومبادرات المنطقة في بادرة وفاء .. محافظ البكيرية ولجنة الأهالي يعايدون أعيان المحافظة بالهدايا والورود.. محافظ الأسياح وأعضاء لجنة أصدقاء المرضى يعايدون المرضى تركيا تجني أكثر من 160 مليون دولار كرسوم لعبور الطرق السريعة والجسور في 5 أشهر اعتراف قطري بدعم «الإرهاب» في ليبيا بمجلس الأمن

نيابة عن أمير القصيم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب العتيبي

نيابة عن أمير القصيم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب العتيبي
المناطق- بريدة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أدى وكيل أمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي مع جموع المصلين في جامع الشايع بمحافظة الرس بعد صلاة العصر اليوم , صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول فيصل حامد العتيبي “رحمه الله” , والذي استشهد في ميدان العز والشرف بالحد الجنوبي , بحضور محافظ الرس محمد العساف ووكيل محافظ الرس بدر العساف , ومساعد قائد معهد طيران القوات البرية العميد الطيار الركن عبدالله محمد الشهراني , وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين وأقارب الشهيد , وعقب الصلاة نقل وكيل أمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية تعازي القيادة الرشيدة وأمير المنطقة لأسرة الشهيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء .

وقدمت أسرة الشهيد من جانبها شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على تعازيهم ومواساتهم ووقوفهم مع المواطنين , مؤكدين أن أبناء الوطن جميعاً هم جنود لهذا الوطن للدفاع عنه في كل الأحوال والظروف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>