نيابة عن أمير القصيم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب العتيبي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أدى وكيل أمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية إبراهيم بن محمد الهذلي مع جموع المصلين في جامع الشايع بمحافظة الرس بعد صلاة العصر اليوم , صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول فيصل حامد العتيبي “رحمه الله” , والذي استشهد في ميدان العز والشرف بالحد الجنوبي , بحضور محافظ الرس محمد العساف ووكيل محافظ الرس بدر العساف , ومساعد قائد معهد طيران القوات البرية العميد الطيار الركن عبدالله محمد الشهراني , وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين وأقارب الشهيد , وعقب الصلاة نقل وكيل أمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية تعازي القيادة الرشيدة وأمير المنطقة لأسرة الشهيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء .

وقدمت أسرة الشهيد من جانبها شكرها وتقديرها للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على تعازيهم ومواساتهم ووقوفهم مع المواطنين , مؤكدين أن أبناء الوطن جميعاً هم جنود لهذا الوطن للدفاع عنه في كل الأحوال والظروف