أمير نجران في معايدة موظفي الإمارة: آثرتم العمل لخدمة المواطن على راحتكم وأسركم

أعرب صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عن تقديره لموظفي ديوان إمارة المنطقة، المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كونهم آثروا العمل لخدمة المواطن الكريم، على راحتهم وارتباطاتهم الأسرية والاجتماعية.

جاء ذلك أثناء لقاء المعايدة لموظفي ديوان الإمارة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ظهر اليوم، حيث أكد سموه أن جميع موظفي الإمارة مسخرون لخدمة المنطقة العزيزة والأهالي الكرام.

ونيابة عن الموظفين، عبّر وكيل الإمارة المكلف، الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، عن التهنئة لسمو أمير المنطقة بعيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يعيده على القيادة الرشيدة والشعب السعودي بالخير والبركات، ومبينًا أن الموظفين قد ضاعفوا العمل أكثر من الساعات المحددة، أملا في تحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة تجاه الأهالي.