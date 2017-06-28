الامير تركي بن طلال يزور المحامض

زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض محمد بن هادي شرجاب المحامض وذلك لمعايدته والإطمئنان على صحَّته.

هذا وعبر لسموه إبنه أ/ هادي عضو الجمعية السعوديّة للعلوم السياسية عن وأفر شكره وإمتنانه لمشاعر الأمير تركي ومرافقية الغير مستغربه شاكراً لهم هذه الزيارة.