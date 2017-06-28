غرق شاب في مياه سد ترابي بظهران الجنوب

باشرت فرقة من الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب عند الساعه 14:39 من مساء اليوم الاربعاء ١٤٣٨/١٠/٤ بلاغا عن غرق شاب سعودي ١٧ عام خلال السباحة مع بعض اقرانه في مياه سد ترابي المسمى سد العشه الواقع بمنتزه العشه طريق نجران حيث قام غواصو الدفاع المدني بتمشيط مياه البحيره وتم انتشال جثمانه رحمه الله ونقله الى موقع تمركز الاليات ومن ثم للمستشفى بواسطة اسعاف هيئة الهلال الأحمر وجرى تسليم الحادث للشرطة لاكمال الاجراءات الازمة حسب الاختصاص .. فيما نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء حزمي بن شلاش السبيعي تعازيه لذوي المتوفى سائلا الله له الرحمة والمغفرة لذويه الصبر والسلوان

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي .