 لافروف: سنرد على أي تدخل استباقي أميركي في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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لافروف: سنرد على أي تدخل استباقي أميركي في سوريا

لافروف: سنرد على أي تدخل استباقي أميركي في سوريا
المناطق - وكالات

شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، على أهمية إجراء محادثات بشأن سوريا، محذراً أن موسكو سترد بشكل مناسب على أي تدخل استباقي أميركي في سوريا.
وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني قال لافروف: “نأمل ألا تستخدم أميركا معلومات سرية عن تخطيط سوريا لهجوم كيماوي ذريعة لأعمال استفزازية في سوريا”.
وكانت روسيا حذرت، على لسان نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف، في وقت سابق اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من الإقدام على “أي أعمال أحادية وأي استفزازات” في سوريا.
واعتبر المسؤول الروسي أن “حديث واشنطن عن خطط لاستخدام الكيمياوي في سوريا يعقد محادثات السلام”.
وكانت واشنطن قد تحدثت، الثلاثاء، عن “نشاط مشبوه” متصل بسلاح كيمياوي في مطار الشعيرات في سوريا، وذلك بعد أن كانت قد حذرت الاثنين النظام السوري من عواقب أي هجوم كيمياوي قد يشنه.

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