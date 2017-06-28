 أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بوفاة مواطن بسبب الألعاب النارية بالرس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 شوّال 1438 هجريا, الموافق 28 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بوفاة مواطن بسبب الألعاب النارية بالرس

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بوفاة مواطن بسبب الألعاب النارية بالرس
المناطق - بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة وفاة مواطنٍ سعودي في العقد السادس من العمر بعد إطلاقه ألعاباً نارية بمحافظة الرس أدت إلى إصابته في الرأس ووفاته رحمة الله .

حيث وجه سموه بتشكيل لجنة من قبل شرطة منطقة القصيم ومديرية الدفاع المدني وفرع وزارة التجارة والإستثمار بالمنطقة لتحديد الجهة المسؤولة عن الحادثة ، ومدى التزامها بإستخراج التراخيص اللازمة لإستخدام تلك الألعاب النارية وكيفية الحصول عليها ، إضافة إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إصابة المواطن ووفاته جراء ذلك ، والرفع لسموه بتقرير تفصيلي عاجل لإتخاذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات .

معرباً سموه عن تعازيه ومواساته لذوي المتوفى ، سائلاً الله العلي القدير بأن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه .

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